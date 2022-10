Le redémarrage du pistolet nu progresse chez Paramount, Liam Neeson devrait toujours diriger

Après avoir été taquiné l’année dernière, cela ressemble à un redémarrage de la franchise de comédie Le pistolet nu a été allumé en vert chez Paramount Pictures et Liam Neeson est en pourparlers pour prendre le rôle principal. Tel que rapporté par Deadline, le nouveau film sera réalisé par Akiva Schaffer et est produit par Gars de la famille créateur Seth MacFarlane et Erica Huggins via leur société de production Fuzzy Door. Tic et Tac : Rescue Rangers L’équipe de rédaction de Dan Gregor et Doug Mand sera réunie avec le réalisateur de ce film Schaffer sur le projet alors qu’ils réécrivent le brouillon existant du scénario qui a été écrit par Mark Hentemann et Alec Sulkin.

Le pistolet nu a joué à l’origine Leslie Nielsen dans le rôle principal de Frank Drebin, un personnage qu’il a créé dans la série ABC Escouade de police. Alors que la série n’a survécu qu’à six épisodes avant d’être annulée pour son terrible nombre de téléspectateurs, le long métrage qui l’a suivi est devenu un succès instantané et a été l’un des films les plus réussis de Nielsen aux côtés de Avion! Contenant beaucoup de gags visuels, de doubles sens et de slapstick ridicules, Le pistolet nu a fait ressortir le côté de Nielsen dont on se souvient surtout, malgré une longue carrière d’acteur hétéro avant de se tourner vers la comédie.

Pour cette raison, Liam Neeson peut sembler un choix étrange pour reprendre la franchise de Nielsen, décédé en 2010, mais il est un successeur préfet. Bien qu’aucun détail spécifique n’ait été publié sur l’intrigue du nouveau film, il a été dit que Neeson ne reprendrait pas le rôle de Nielsen mais jouerait le fils de Frank Drebin, qui aura sans aucun doute hérité de la capacité de son père à provoquer chaos total mais attrapez toujours les méchants.





Liam Neeson attendait de faire partie d’un redémarrage de Naked Gun

Liam Neeson a discuté du potentiel Pistolet nu redémarrer depuis un certain temps maintenant, pas tout à fait aussi longtemps que la décennie où une nouvelle version possible du film est sur les cartes, mais certainement depuis deux ans. Bien qu’il soit actuellement surtout connu pour ses rôles d’action de durs à cuire, Neeson est connu pour avoir joué un rôle comique dans le passé, et il semble qu’il était prêt à se lancer dans Le pistolet nu l’année dernière. A l’époque il disait :

« Je sais que Seth et son équipe travaillent sur un brouillon, je suis très excité, et je pense et j’espère que Seth pourrait le diriger lui-même. Aucune date n’a été fixée, je pense, je crois que c’est Paramount Pictures qui a approché Seth, et Seth m’a approché. C’était il y a environ un an et demi, peut-être deux ans. Alors soit ça ruinera ma carrière, ce qu’il en reste, soit je trouverai une autre petite aventure, tu sais ? »

Bien que les choses aient un peu changé, MacFarlane ne dirigeant plus le projet lui-même, le film semble maintenant sur des bases solides. Cela semble être une renaissance / suite à l’original Pistolet nu films, et avec quelqu’un comme MacFarlane – qui n’est pas connu pour son humour subtil – faisant partie de la production, il n’y a probablement pas de meilleure équipe à apporter Le pistolet nu de retour avec style.