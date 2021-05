Planeurs, grappins et plus: Aloy est plus agile que jamais grâce au nouvel équipement d’Horizon Forbidden West

Cette semaine, Sony a fait premier gameplay en dehors Horizon interdit ouest montré. Dans celui-ci, l’héroïne voyage Aloy les ruines de la ville de San Francisco et se dresse contre nouvelles machines malveillantes et tribus hostiles défendre. Le gameplay nous a également montré nouveaux équipements et fonctionnalitésqui ont favorisé Aloy vous seront d’une grande aide dans votre aventure. Nous vous présentons les nouveaux gadgets.

Horizon Forbidden West: le nouvel équipement d’Aloy rend sa locomotion beaucoup plus facile

Surtout, Aloys Mouvement amélioré avec le nouvel équipementce qui rendra le monde de « Horizon Forbidden West » encore plus ouvert. Aloy peut désormais se déplacer beaucoup plus librement et agile que dans la première partie.

Du curseur au crochet de maintien et plus encore – ce nouvel équipement vous attend:

Aile de bouclier: L’aile de bouclier permet à Aloy de sauter en toute sécurité d’une grande hauteur. Avec votre Planeur il peut flotter dans les airs ou – s’il doit être utilisé offensivement – surprendre les adversaires par le haut. L’ustensile rappelle clairement le planeur La légende de Zelda: le souffle de la nature , vient dans « Horizon Forbidden West » mais dans un design futuriste.

L’aile de bouclier permet à Aloy de sauter en toute sécurité d’une grande hauteur. Avec votre il peut flotter dans les airs ou – s’il doit être utilisé offensivement – surprendre les adversaires par le haut. L’ustensile rappelle clairement le planeur , vient dans « Horizon Forbidden West » mais dans un design futuriste. Tirez le lanceur: Aloy peut en faire un Grappin tirer et ainsi atteindre des altitudes, des plates-formes et des points d’escalade éloignés ou élevés en un éclair. Cela accélère non seulement énormément l’escalade, mais permet également à Aloy d’échapper à des situations dangereuses.

Aloy peut en faire un tirer et ainsi atteindre des altitudes, des plates-formes et des points d’escalade éloignés ou élevés en un éclair. Cela accélère non seulement énormément l’escalade, mais permet également à Aloy d’échapper à des situations dangereuses. Mise au point améliorée: le se concentrer était déjà un outil très utile dans la première partie, maintenant il obtient encore plus de fonctions. Par exemple, Aloy peut tous les obtenir en appuyant sur un bouton Points d’escalade peuvent être affichés dans leur voisinage immédiat.

le était déjà un outil très utile dans la première partie, maintenant il obtient encore plus de fonctions. Par exemple, Aloy peut tous les obtenir en appuyant sur un bouton peuvent être affichés dans leur voisinage immédiat. Masque de plongée: Comme on le sait, nous pouvons pour la première fois dans « Horizon Forbidden West » Explorez le monde sous-marin. Le masque de plongée garantit qu’Aloy illimité sous l’eau peut plonger sans respirer.

L’arsenal d’Aloy: Aloy reste fidèle à son arsenal dès la première partie et fait confiance à une Mélange d’armes de mêlée et à distance . Avec sa lance, elle frappe les ennemis à bout portant avec de nouveaux combos ou contourne les machines. Votre lance-pierre contient des bombes collantes ou des bombes fumigènes, entre autres. Votre arc tire des munitions spéciales qui peuvent être utilisées pour retirer l’armure des ennemis. Il y a bien sûr d’autres armes dans le jeu.

Aloy reste fidèle à son arsenal dès la première partie et fait confiance à une . Avec sa lance, elle frappe les ennemis à bout portant avec de nouveaux combos ou contourne les machines. Votre lance-pierre contient des bombes collantes ou des bombes fumigènes, entre autres. Votre arc tire des munitions spéciales qui peuvent être utilisées pour retirer l’armure des ennemis. Il y a bien sûr d’autres armes dans le jeu. Établis pour la mise à niveau des armes: Aloy peut utiliser des établis pour la garder Améliorer les armes. Les lances, les frondes, les bombes collantes, les arcs et toutes les autres armes peuvent être encore améliorés.

« Horizon Forbidden West » est prévu pour plus tard cette année PS4 et PS5 apparaissent, mais il n’y a pas encore de date de sortie spécifique. Vous pouvez regarder le gameplay dévoilé pour l’aventure d’action très attendue ici.