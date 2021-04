Disco Elysium: le patch 1.2 de Final Cut est maintenant disponible sur PS5, promet de corriger les bugs majeurs

Mettre à jour: Typique. Sanglant typique. Vous écrivez un article sur un correctif qui manquait depuis une semaine entière, et le truc de boue apparaît presque aussitôt que vous cliquez sur «publier». Un timing irréel, mais au moins la mise à jour 1.2 est enfin là. Il est disponible au téléchargement dès maintenant sur PS5.

En attendant, nous supposons que le patch PS4 est imminent.

Histoire originale: Disco Elysium: The Final Cut est arrivé sur PlayStation 5 et PlayStation 4 il y a un peu plus d’une semaine. Nous le jouons actuellement pour examen, et nous pensons que c’est un titre vraiment fascinant – mais on ne peut nier à quel point il peut être bogué. En effet, nous avons atteint un point où un bogue particulièrement méchant nous empêche de suivre un scénario spécifique – un bogue qui devrait être corrigé avec la prochaine mise à jour du jeu, le patch 1.2.

Patch 1.2 à venir pour toutes les plateformes! ✔️Les emplacements fixes / les objets interactifs ne fonctionnent pas

✔️Les éléments fixes ne se chargent pas

✔️Contrôleur plus doux et expérience d’interaction

✔️Correction de divers problèmes de VO Merci à tous d’avoir joué et signalé, nous n’aurions pas pu le faire sans vous ❤️ pic.twitter.com/6VLlnlojnu – Disco Elysium (@studioZAUM) 31 mars 2021

Cependant, cette mise à jour est manquante en action depuis une semaine complète maintenant. Le développeur ZA / UM a récemment déclaré que le correctif devait arriver hier (c’est-à-dire le 6 avril), mais il ne l’a jamais fait. En tant que tels, les joueurs mécontents ont été essentiellement laissés dans les limbes – nous y compris.

Nous espérons que la mise à jour susmentionnée apparaîtra soudainement d’une minute à l’autre, mais c’est toujours une situation désolée. Encore une fois, Disco Elysium est clairement quelque chose de spécial – mais les bugs ont vraiment gâché notre expérience jusqu’à présent. Nous mettrons bien sûr à jour cet article si le correctif tombe dans un proche avenir.

Avez-vous eu des problèmes avec Disco Elysium sur PS5 ou PS4? Attendez-vous ce patch?