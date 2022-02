Le protagoniste de Simu Liu de Shang-Chi rejoindra l’action en direct de Barbie

L’acteur qui est devenu célèbre pour avoir été le protagoniste de »Shang-Chi et la légende des dix anneaux », Simu Liua déjà un nouveau projet, car selon les rapports, il rejoindra le casting de la bande d’action en direct de » Barbie », avec un rôle encore à préciser. Le film de la poupée emblématique qui a fait partie de la vie de millions d’enfants à travers le monde, mettra en vedette margot robbie comme Barbie, ainsi que de Ryan Gosling, qui jouera son partenaire, Ken. Le film est réalisé par Greta Gerwigdans un scénario écrit par elle en collaboration avec Noé Buambach.

Le film est en développement depuis 2019 et sera basé sur la populaire gamme de poupées Barbie, bien que l’on ne sache pas encore de quoi il s’agira. La production devrait commencer dès 2022 et sortir en salles en 2023. Margot Robbie produit également le film via sa société de production. LuckyChapavec l’exécutif Tom Ackerley. Dirigeant de Mattel Films, Robert Brenneret le cinéaste David Heman ils servent également de producteurs du projet.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Zendaya jouera dans le prochain drame sportif de Luca Guadagnino.







Il sera intéressant de voir Simu Liu jouer un nouveau rôle dans un film totalement différent de celui dans lequel nous l’avons vu. « Shang Chi », également maintenant avec un casting plein de talent avec sa partenaire Margot Robbie, et la direction de Gerwig. Le réalisateur a été nominé pour les films de « Coccinelle » Oui »Petite femme », où son scénario a été à l’origine de ces deux nominations. De plus, Robbie a joué dans des films primés aux Oscars tels que « Moi, Tonya » Oui »Jeune femme prometteuse ».

Ça a été un long chemin pour faire un live-action de » Barbie ». Les rumeurs d’un film théâtral Barbie ont commencé en 2009. Ensuite, les nouvelles sur le projet ont été assez calmes jusqu’en 2014, quand il a été annoncé que l’écrivain « Juno », Diable Cody, j’écrirais le script pour Sony. La nouvelle suivante est arrivée en 2016, lorsqu’il a été rapporté que Amy Schumer signerait pour jouer et éventuellement co-écrire le scénario avec l’auteur de » My Name Is Earl » et » Community », Hillary Winston. Rien d’autre dans le projet ne semblait se développer jusqu’en 2018, lorsque Robbie et Warner Bros. ils ont ramassé le film pour le sortir en salles en 2023.