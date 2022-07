« The Boys » : quand Antony Starr et Karl Urban jouaient dans « Xena »

La troisième saison de « Les garçons”, désormais disponible sur Amazon Prime Vidéocontinue de nous offrir les performances violentes et sarcastiques de tous les acteurs de la distribution, y compris Antoine Starr Oui Karl Urbainqui sont les protagonistes de cet article en raison d’un passé commun.

Bien que les deux artistes soient mondialement connus pour leurs personnages comme Butcher (Urban) et Patriot (Starr), il y a quelque temps, alors qu’ils débutaient à peine dans le métier d’acteur, ils avaient des rôles mineurs dans la série « Xena, la princesse guerrière ».

Cette production mettant en vedette Lucy sans loi tout au long de six saisons, il a inclus la participation desdits acteurs, donc cette fois nous nous souviendrons de ces œuvres, que beaucoup avaient sûrement oubliées.

Bien sûr, il faut anticiper que la pertinence de leurs oeuvres est très différente, puisque l’un d’eux jouait un personnage avec une certaine importance, l’autre n’a fait qu’une brève apparition

KARL URBAN DANS « XENA »

Au cours des deuxième et troisième saisons, Karl Urban est apparu de manière récurrente avec le personnage de Cesar, un ennemi du protagoniste de l’histoire et qui lui a causé des ennuis. De plus, il avait une relation amour-haine avec elle.

Pour la quatrième saison de la série, il est devenu le principal méchant de la série car il était un important leader romain.

Karl Urban lors de sa participation à « Xena, Warrior Princess ! » (Photo : Pacific Renaissance Pictures)

ANTONY STARR DANS « XENA »

Contrairement à son collègue de profession, Antony Starr a fait une brève apparition dans la série mémorable « Xena, la princesse guerrière » au cours de la deuxième saison.

À cette occasion, il avait une présence éphémère en jouant un jeune David, qui, selon l’histoire, affronterait plus tard le géant Goliath.