Netflix a annulé Sex/Life après les paroles dures de Sarah Shahi

in

Netflix

Après sa deuxième saison, netflix annulé Sexe/vie et ne sera pas renouvelé pour une troisième édition. Est-ce la faute de Sarah Shahi ?

©NetflixSarah Chahi

La deuxième saison de Sexe/vie Il est arrivé sur Netflix le 2 mars après tant d’attente après la fin inattendue de la première partie. Les nouveaux épisodes, mettant également en vedette Sarah Shahi et Adam Demos, a rapidement captivé les fans. Bien qu’à un certain moment, ils aient laissé les téléspectateurs en vouloir plus.

En effet, bien que la fin de Billie et Brad dans la deuxième saison de Sexe/vie Il n’a plus beaucoup de place à explorer, la réalité est que les adeptes du strip s’attendaient à une suite. Cependant, il a été récemment confirmé que ce ne sera pas le cas puisque Netflix l’a annulé.

Ouais! Autant que beaucoup, y compris le showrunner fictif, Stacy Rukeyser, souhaitaient pouvoir continuer la série, Netflix a confirmé l’annulation de Sexe/vie. Comme signalé Date limite, la série est désormais définitivement close. Un porte-parole de L’entreprise de Ted Sarandos avant ledit milieu.

Qu’a dit Netflix à propos de l’annulation de Sex/Life ?

« La deuxième saison a mis un terme naturel à la série, mettant fin à la chronologie des personnages principaux, qui ont mené leur relation à une heureuse conclusion. De plus, le public est content du spectacle et du travail accompli par les producteurs, les acteurs et l’équipe. »a déclaré l’un des porte-parole de Netflix avant Date limite.

Et bien que Stacy Rukeyser ait dit qu’elle aimerait une troisième saison dans laquelle Billie, redevenue mère, essaie de découvrir si elle peut effectivement trouver la passion, l’amour, le sexe et la famille chez un homme, la vérité est que cela n’arrivera pas. Mais, la surprise est que la nouvelle n’a été connue que deux jours après les mots durs de Sarah Shahi, la protagoniste, à propos de la deuxième saison.

L’actrice a assuré que, lors du tournage des derniers épisodes, elle ne s’était pas sentie totalement à l’aise et satisfaite de la tournure que prenait son personnage. encore précisé que il adorerait la jouer à nouveau, au moins, pendant cinq saisons de plus.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?