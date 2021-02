5 films comme Rebecca pour passer une Saint-Valentin très romantique

«Rebecca»



créé sur le service de streaming



Netflix



fin octobre et a suscité de nombreux commentaires. Le film romantique est réalisé par



Ben Wheatley



et met en vedette



Lily James



Oui



Marteau Armie



, qui a reçu des plaintes pour cannibalisme la dernière fois. Le film est une adaptation du roman de Daphné du Maurier et raconte l’histoire d’une femme récemment mariée qui emménage dans le manoir de son mari, où elle vivra avec la sinistre ménagère et l’ombre de la défunte dame de la maison. Si vous recherchez des films similaires,



regardez celles que vous trouverez sur la plateforme pour la Saint Valentin



.

+5 films comme Rebecca sur Netflix:



un

Journal d’une passion

An:



2004 Dirigée par:



Nick Cassavetes

Dans cette adaptation du blockbuster de Nicholas Sparks, la guerre et les différences de classe divisent deux jeunes amoureux dans les années 1940.



2

Appelez-moi par votre nom

An:



2017 Dirigée par:



Luca Guadagnino

À l’été 1983, dans la campagne italienne, un adolescent établit un lien avec l’assistant de recherche charismatique de son père qui change leur vie.



3

Violette et Roselin

An:



2020 Dirigée par:



Brett haley

Deux adolescents aux prises avec des combats personnels créent un lien indestructible lors d’un voyage libérateur à travers les merveilles de l’Indiana.



4

L’amour a deux visages

An:



mille neuf cent quatre vingt seize Dirigée par:



Barbra Streisand

Fatiguée d’être célibataire, l’enseignante mature Rose Morgan accepte la proposition de son collègue, mais il ne cherche que le mariage platonique.



5

L’amour au carré

An:



2021 Dirigée par:



Filip Zylber

Un célèbre journaliste et coureur de jupons invétéré doute des décisions qu’il a prises dans la vie lorsqu’il tombe amoureux d’un mystérieux mannequin qui mène une double vie.





Les sujets



Rebecca



Netflix

Classements

Jour de l’amour



Lire aussi