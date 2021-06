Cette calculatrice de signe Juno vous montre le signe de votre âme soeur

Voici comment trouver votre signe Juno à l’aide de votre thème astral de naissance.

Nous savons tous à quel point Internet vit pour l’astrologie. Qu’il s’agisse de la nouvelle fonctionnalité Only You de Spotify, qui offre aux utilisateurs un thème de naissance astrologique unique basé sur vos habitudes d’écoute, ou un simple quiz du zodiaque, les gens ne peuvent tout simplement pas résister à la sagesse cosmique.

Et quand il s’agit de trouver l’amour ? Eh bien, c’est la recette du succès. Qui ne voudrait pas connaître le signe du zodiaque et les caractéristiques de son âme sœur. Il n’est pas étonnant que tout le monde parle de leurs panneaux Juno en ce moment.

Une petite leçon d’histoire : Dans la mythologie romaine, Junon était la déesse du mariage et de l’accouchement. Elle était mariée à son frère jumeau Jupiter (essentiellement Zeus dans la mythologie grecque), qui la trompait constamment. Malgré l’infidélité, Juno est restée farouchement fidèle à son mari et à cause de cela, elle représente le mariage et l’engagement. En fait, Juno est la raison pour laquelle juin s’appelle juin. Traditionnellement, c’est le mois où ont lieu les mariages.

Junon, l’un des quatre astéroïdes : Cérès, Pallas et Vesta. Selon l’astrologie, les planètes de notre système solaire forment les différentes parties de nos personnalités uniques. Par exemple, notre signe de Mars représente notre motivation, notre ambition et notre passion, et il est considéré comme masculin. Les astéroïdes sont considérés comme féminins et Juno représente ce dont vous avez besoin chez un partenaire.

Souvent, les gens ne connaissent même pas leur signe Juno, mais il joue un rôle important dans la détermination de votre âme sœur. Et, maintenant que nous sommes entrés en juin, les gens pensent à leurs signes Juno. Mais comment trouvez-vous le vôtre ?

Comment connaître votre signe Juno

Pour trouver votre signe Juno, vous devrez vous rendre sur astro.com et remplir vos coordonnées. Par exemple, le pays de naissance, la date de naissance et l’heure de votre naissance. Vous devrez vous assurer de sélectionner « Objets supplémentaires » puis « Juno » pour obtenir votre lecture spécifique.

Quel que soit le signe par lequel Juno transite lorsque vous êtes né, c’est le signe de votre âme sœur. Par exemple, si votre Juno transite par les Gémeaux, votre âme sœur sera impulsive, intelligente et sociable.

Les gens découvrent maintenant leurs signes Juno et partagent les résultats en ligne.

Était en train de lire à propos du signe Juno et – ok (@auwhsinat) 1 juin 2021

Omg, ils disent que le signe dans lequel se trouve votre Juno est le signe de votre âme soeur et le mien est en Sagittaire 😭 J’ai toujours su…… — Estoy Gordo ? (@bbharmywife) 31 mai 2021

Apparemment, quel que soit le signe dans lequel se trouve votre juno, c’est le signe solaire de votre âme sœur et le mien est en Verseau, priez pour moi les gars, je ne peux vraiment pas faire face à ça – romi (@newromimantics) 1 juin 2021

