Les avantages de la «  Justice League de Zack Snyder  »: comment Warner profite d’un investissement perdu

À ce stade, il n’est pas trop clair si « Zack Snyder’s Justice League » va apporter un quelconque avantage à Warner. La première impulsion pour l’observateur extérieur est de supposer que pas trop: le budget pour le remontage est monté en flèche bien au-delà de ce qui était initialement prévu, et la société va devoir faire face à une crise inévitable avec les fans de Snyder à partir de maintenant, car le #ReleasetheSnydersCut est définitivement remplacé par le #RestoretheSnyderVerse, réclamant des suites pour le « Snyder’s Cut » qui n’arriveront pas.

Il est difficile d’évaluer les chiffres du projet au-delà des très rares données à cet égard dont nous disposons actuellement. Avec un budget de 300 millions à l’origine et un montage de Joss Whedon brut de près de 700 millions, des médias comme Deadline Hollywood ils ont estimé que le film avait perdu à Warner 60 millions de dollars. A cela s’ajoutent les dépenses du «Snyder’s Cut», qui s’élèvent finalement à environ 70 millions, bien au-dessus des 30 ou 40 initialement prévus.

Et à tout cela s’ajoute que HBO Max est extrêmement opaque lorsqu’il s’agit de donner des chiffres de visualisation ou tout autre type. Bien que cela puisse être un bon outil publicitaire, il est peu probable que nous sachions combien de personnes ont vu « Zack Snyder’s Justice League », ou comment Warner apprécie l’arrivée de nouveaux clients au service d’abonnement, et s’ils représentent ça vaut le coup de dépenser autant d’argent ou pas. Mais il y a des enjeux plus difficiles à quantifier qu’un budget couvert (ou non), ou un certain nombre de nouveaux abonnés.

Et eDans cette section, le « non quantifiable », on pourrait dire que Warner n’a pas mal fait avec le «Snyder’s Cut». Voici quelques-uns des avantages que vous auriez pu retirer en investissant dans le décollage et votre annonce:

Clôture officieusement le cycle Snyder des films DC

Snyder était une patate chaude dans l’univers DC. Ses films Man of Steel ont finalement fusionné en une trilogie, mais dans la tête du réalisateur, sa vision de la Justice League aurait pu se prolonger indéfiniment, comme il l’a récemment révélé, parlant de ses projets pour une deuxième et une troisième partie du film que nous ne verrons pas. Avec ce transfert à la vision d’auteur de Snyder, Warner envoie également implicitement le message qu’il s’agit d’un point final pour leur relation avec le réalisateur: le « Snyder’s Cut » existe parce qu’ils ne voulaient pas laisser de côté dans cette trilogie de films. Ce qui a également un effet secondaire:

La porte s’ouvre sur une nouvelle vision de l’univers DC

Bien qu’après le désastre du premier montage de ‘Justice League’, Warner a affirmé qu’il n’avait aucune intention de créer un univers partagé de style MarvelLa vérité est qu’il n’est pas clair qu’il souhaite créer une franchise dans laquelle tous les films sont des compartiments étanches comme «Joker». Ce serait ridicule avec les possibilités que le futur ‘The Batman’ ouvre, et après avoir précisé qu’il y a continuité entre différents films avec des personnages comme Harley Quinn, toujours joué par Margot Robbie. Ce qui est clair, affirme paradoxalement cette nouvelle ‘Justice League’, c’est qu’elle sera une vision différente de celle trop univoque (et pas spécialement commerciale) de Zack Snyder.

HBO Max prend le relais de DC Universe

Personne ne fait plus trop confiance à DC Universe, cette expérience pour unifier tous les héros de DC sur une seule plate-forme, et qui a produit des séries aussi intéressantes que «Swamp Thing». Avec le passage de ‘Doom Patrol’, le grand survivant de cela, à HBO Max, Cette plateforme centralise les incarnations télévisuelles des héros de DC. Et il ne faut pas oublier qu’en 2021, avec le plan de premières simultanées en salles et HBO Max, ‘The Suicide Squad’ de James Gunn sera également vu sur la plateforme. Je veux dire, HBO Max veut devenir Warner’s Disney +, également en ce qui concerne les super-héros.

La Justice League de Zack Snyder est un événement … et HBO Max l’attrape

Essentiellement, ‘Justice League’ et ‘Zack Snyder’s Justice League’, c’est le même film, mais une chose est claire: avec l’aide inestimable des fans qui ont insisté pour nier les similitudes évidentes entre les deux, Warner a été en mesure de vendre l’idée que nous regardons quelque chose de plus qu’un film. C’est un événement. Une circonstance unique dans l’histoire du cinéma (nous en convenons) qui se transforme en quelque chose de jamais vu auparavant: le film de super-héros d’auteur le plus colossal de tous les temps, en version non coupée. Et uniquement sur HBO Max. Au niveau de l’image, et autant Warner elle-même était initialement responsable de la vision originale de Snyder de ne pas voir la lumière, c’est quelque chose qui n’a pas de prix. Et Warner est ravi de se vanter que grâce à eux, nous avons «Snyder’s Cut».

L’idée du streaming comme nouveau cinéma fonctionne

Les processus créatifs labyrinthiques (et à quel point Snyder est têtu avec sa vision d’auteur, cela doit être reconnu) nous ont conduit à un énorme paradoxe: nous acceptons de regarder un film au format 1.43: 1 sur nos téléviseurs panoramiques, pratiquement carrés, malgré le fait qu’il est tout à fait évident que, à plusieurs reprises, le film a été planifié avec 16: 9 à l’esprit. Seulement parce que Snyder affirme que c’est le format approprié pour être vu en IMAX, un format auquel pratiquement tous les spectateurs du film n’ont pas accès. C’est-à-dire, les salons ont été transformés, pratiquement de manière fonctionnelle, en salles de cinéma, même dans la taille impossible comme IMAX.

Mais cela intéresse également Warner (et le reste des sociétés de production avec leurs propres plates-formes, telles que Disney, Paramount ou Universal, rebondissent): « Justice League » renforce l’idée qu’il n’est pas nécessaire d’aller au cinéma pour profiter de la première la plus attendue de l’année. Le cinéma devient un accessoire, un extra, une expérience à ajouter à la vision nucléaire, qui se déroule à la maison. Et aucune perspective n’est aussi juteuse pour Warner (ou Disney, ou …) que celle-ci, et tout ce que cela implique: réduire les budgets, réduire les fenêtres et éliminer les intermédiaires.