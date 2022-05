La deuxième saison « entrevías » a été créée le 29 mars 2022 et ne se terminera que le mardi 17 mai, mais les fans de la série espagnole Telecinco, qui suit l’histoire de Tirso Abantos qui, dans sa tentative de protéger sa petite-fille il devient le héros du quartier et fait face à des gens très dangereux, ils demandent déjà un troisième volet.

Dans le dernier chapitre de la fiction créée par David Bermejo et interprétée par José Coronado, Tirso a réussi à faire expulser et fermer par la police l’appartement narco que Salgado avait ouvert devant le bar et tout le monde fait la fête. Cependant, le journaliste que Tirso avait mis sur la piste de l’homme d’affaires apparaît blessé et lui dit qu’ils l’ont menacé de mort pour qu’il ne publie pas l’histoire.

Lorsque le quincaillier réalise à quel point Salgado est vraiment dangereux et, plein de colère, il va le voir au bureau pour lui dire qu’il va dire à la police tout ce qu’il sait sur lui. Mais Salgado, loin d’être découragé, lui tient tête et quand il part il appelle Nata pour lui dire de tuer Tirso sans tarder. Que se passera-t-il à la fin de « entrevías” ?

vient la fin de #Des pistesla série espagnole la plus regardée de la saison pic.twitter.com/WtAYVigR7X — Mediaset Espagne (@mediasetcom) 13 mai 2022

« ENTREVÍAS », AURA-T-IL UNE SAISON 3 ?

Jusqu’au moment, Télécinco n’a fait aucune annonce sur l’avenir de sa série à succès, mais tout semble indiquer qu’il n’y aura plus de saisons, puisqu’auparavant, Jeu de médias a annoncé que la fiction aurait 16 chapitres, divisés en deux saisons.

Bien qu’après avoir mené l’audience pendant plus de trois mois, le réseau pourrait donner son feu vert à plus d’épisodes, surtout compte tenu de la crise d’audience de Telecinco et de la crise d’audience des séries nationales gratuites. Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre le dernier épisode.

En tout cas, « entrevías» dit au revoir en tant que leader incontesté du mardi avec 15,7% de part de marché et 1,7M de téléspectateurs en moyenne sur ses deux saisons. De même, c’est la fiction qui a la meilleure cible commerciale de l’année (18,1 %) et se distingue par sa forte audience auprès des moins de 34 ans (18,4 %).

De plus, selon les informations partagées par Télécincoest devenue la série décalée la plus regardée avec 407 000 téléspectateurs lors de sa première saison et 364 000 jusqu’à présent lors de la seconde.

Aimer « entrevías”, son protagoniste José Coronado a reçu les éloges unanimes de la critique spécialisée et du public.

Pour l’instant, « entrevías» sera disponible dans Netflix à partir du vendredi 20 mai 2022.