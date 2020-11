HBO développe une série dramatique de science-fiction basée sur le film de 1998 «  Sphère  »

Selon The Hollywood Reporter, HBO développerait une série télévisée basée sur le film « Sphère » de 1998, basée sur un roman du regretté scénariste Michael Crichton.

Crichton nous a donné à la fois des superproductions et des bombes au box-office, de «Jurassic Park» et «Rising Sun» à «Congo» et «Timeline». L’une de ses œuvres sous-estimées était un film de 1998 intitulé « Sphère », mettant en vedette Dustin Hoffman, Sharon Stone, Samuel L. Jackson, Liev Schreiber et Peter Coyote. Réalisé par Barry Levinson, qui était à la tête de « Wag The Dog » et « Good Morning Vietnam ».

Dans le film (spoilers à venir, mais vous avez eu 22 ans pour le voir), la marine américaine tombe sur une obstruction sous-marine dans l’océan Pacifique qui coupe un câble à fibre optique en eaux profondes en deux. Un balayage sonar révèle que c’est l’extrémité d’un vaisseau spatial géant qui semble s’être écrasé dans l’océan il y a 300 ans, à en juger par la quantité de corail qui a poussé dessus.

La marine sélectionne à la main une équipe de premier contact comme recommandé par un rapport rédigé par Norman Goodman (le personnage de Hoffman) et ils plongent dans un habitat temporaire de 1000 pieds de profondeur mis en place par la marine à côté du navire. Cependant, en entrant et en explorant le vaisseau spatial, ils découvrent qu’il vient de la Terre.

Ils trouvent le journal du navire et apprennent qu’il a volé dans un trou noir et est retourné sur Terre, prouvant ainsi en cours de route toute une série de théories sur la physique quantique, les trous de ver et le voyage dans le temps. Ils trouvent également un orbe extraterrestre très étrange dans la cale du navire qui commence à captiver lentement chaque membre de l’équipage.

Le vaisseau spatial semble être revenu sur Terre, à travers un trou noir, à tout le moins 300 ans dans le futur. (Crédit d’image: Warner Brothers)

Bien qu’ils ne montrent absolument aucun moyen d’entrée, un par un, ils sont transportés à l’intérieur de la sphère, réapparaissant quelque temps plus tard avec le pouvoir supplémentaire de pouvoir inconsciemment rendre leurs pensées réelles. Alors que les pensées sombres prennent lentement le dessus, leur situation s’aggrave de plus en plus, devant faire face à des entités extraterrestres excentriques, des léviathans océaniques, des essaims de méduses et un calmar tueur géant (du moins dans le livre). Un par un, chaque membre de l’équipage rencontre une fin prématurée jusqu’à ce qu’il ne reste plus que Hoffman, Stone et Jackson.

Pendant un point culminant tendu, tout en combattant leurs propres démons intérieurs ainsi que le compte à rebours d’une autodestruction, ils déduisent ce qui s’est passé et parviennent à peine au sous-marin d’évasion à temps, avant que l’habitat, le vaisseau spatial et tous ses secrets ne soient réduits en pièces. . En décompression, les trois acceptent «d’oublier» le pouvoir qu’ils ont mystérieusement acquis, le rendant effectivement inutile.

Et voici une direction que la nouvelle série pourrait prendre – à la toute fin du roman original, Beth (le personnage de Sharon Stone) ne oubliez … et conserve donc le pouvoir et le seul qui le sache. Bien qu’il n’y ait aucune preuve de cela dans le film.

Où l’équipage de la mission originale a-t-il trouvé la sphère et quel est son but? Il reste de nombreuses questions intéressantes auxquelles la nouvelle émission peut répondre ou non. (Crédit d’image: Warner Brothers)

Une autre bonne idée serait de montrer des flashbacks, ou dans ce cas des flashbacks, sur ce qui s’est réellement passé sur ce vaisseau spatial, du lancement, au voyage dans l’espace lointain, à la découverte de cette sphère et ensuite à leur propre disparition progressive car eux aussi, souffrir une à une de leurs propres pensées sombres devenant réalité, avant de finalement disparaître dans un trou noir.

Quelle était la mission initiale du vaisseau spatial? Où ont-ils trouvé la sphère et quel est son but? Pourquoi le navire a-t-il volé dans un trou noir?

Denise Thé («Person of Interest», «Gotham» et «Terminator: The Sarah Connor Chronicles») fera office de showrunner et le spectacle sera co-produit par Lisa Joy et Jonathan Nolan, qui semblent avoir un penchant pour Crichton’s travail ayant déjà transformé son film de 1973 « Westworld » en série télévisée pour HBO. Espérons cependant que cette tentative s’avérera meilleure que cette adaptation, qui était – et ne mâchons pas nos mots – épouvantable.

