« Control Z », aura-t-il une saison 4 sur Netflix ?

Le mercredi 6 juillet, Netflix a créé la troisième saison de « Contrôle Z ». Après presque un an d’attente, après la fin de la saison 2, ce nouvel épisode de la série a apporté avec lui une nouvelle menace à laquelle ils sont confrontés les garçons de l’Ecole Nationale.

En ce sens, avec le retour de la production créée par Carlos Quintanilla Sakar, Adriana Pelusi et Miguel Garcia Morenonous avons eu plus de révélations sur la vie et l’avenir de nos protagonistes, dont le casting mène Ana Valeria Becerril, Michael Ronda et Yankel Stevan.

Ainsi, après la fin des 8 épisodes qui composent cette édition, de nombreux internautes se demandent si « Contrôle Z » aura la saison 4 sur Netflix. Par conséquent, dans la note suivante, nous vous disons tout ce que nous savons à ce sujet.

DE QUOI PARLE LA TROISIÈME SAISON DE « CONTROL Z » ?

La troisième saison de « Contrôle Z» reprend immédiatement l’histoire après la mort accidentelle de Susana, lorsque le groupe conclut un pacte pour garder leur implication secrète et ne plus jamais en parler. Ainsi, quinze mois plus tard, l’équipe est sur le point d’obtenir son diplôme et de réaliser ses rêves.

En général, tout semble très bien pour eux. Cependant, @todostussecretos est réactivé et menace de leur enlever ce qu’ils aiment le plus : leurs projets brillants et brillants pour l’avenir. Alors que Raúl affirme ne plus avoir le contrôle du compte, ce sera encore une fois à Sofía de découvrir qui se cache derrière cette nouvelle menace.

La troisième saison de « Control Z » reprend immédiatement l’histoire après la mort accidentelle de Susana (Photo : Netflix)

CONTROL Z AURA-T-IL LA SAISON 4 ?

Au grand regret de certains de ses fans, « Contrôle Z » ne reviendra pas avec une saison 4. Ceci, parce que le troisième versement a été confirmé comme le dernière saison de la série télévisée.

Avant sa sortie, Netflix a révélé que les 8 épisodes diffusés le 6 juillet 2022 sont ceux qui clôturent l’histoire de Sofia, Javi et compagnie.

Comme on le sait, cette histoire a atteint des cotes d’écoute très élevées, donc la popularité de l’émission n’est pas la raison pour laquelle la fiction ne devrait pas continuer. Quelle est donc la vraie raison ?

Au grand dam de certains de ses fans, « Control Z » ne reviendra pas avec une saison 4 (Photo : Netflix)

POURQUOI N’Y AURA-T-IL PAS UNE QUATRIÈME SAISON DE « CONTROL Z » ?

La principale raison pour laquelle « Contrôle Z » fini est, fondamentalement, parce que toutes les histoires de ses personnages dans le centre éducatif ont déjà été fermées.

Depuis la saison 1, Sofia et ses camarades de classe ont tenté de faire face à divers pirates informatiques dans leur école. Cependant, avec la fin de la troisième saison, ils pensent avoir capturé le véritable ennemi du complot et se préparent à dire au revoir à l’école après l’obtention de leur diplôme.

Parce que chacun ira de son côté, les créateurs de la série ont jugé bon que cela être la dernière saison de la série Netflix.

COMMENT VOIR « CONTROL Z » ?

Tu peux voir « Control Z » de la plateforme de streaming Netflix. La troisième et dernière saison de la série télévisée a été créée le 6 juillet, vous n’avez donc besoin que d’un abonnement au service pour profiter de tous les épisodes du service. Accès depuis ce lien.