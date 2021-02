« Je veux un mobile qui dure 10 ans »: ce sont vos meilleures options

Le choix du smartphone que vous allez acheter est une décision compliquée, car c’est un appareil que vous utiliserez pendant une grande partie de vos journées. En plus de rechercher des spécifications spécifiques, comme un bon appareil photo, il y a des utilisateurs qui lui donnent importance particulière du facteur de durabilité, En d’autres termes, ils veulent acheter un téléphone qui résistera bien pendant plusieurs années.

Si votre idée est d’acheter un smartphone pour les prochaines années et de ne pas le changer en quelques mois, vous devriez miser sur un modèle qui allie résistance, réparation facile, mises à jour Android régulières et, bien sûr, des spécifications qui ne sont pas obsolètes en un bref délais. Pour faciliter votre recherche, nous vous apportons les meilleures options que nous avons trouvées sur le marché mobile qui durent et sont mises à jour.

Fairphone 3

Une valeur sûre dans ce domaine de la durabilité est le Fairphone 3, le dernier modèle de la marque spécialisée dans la création de smartphones à faible impact sur la planète. Par conséquent, en plus d’être l’un des téléphones les plus écologiques, le Fairphone 3 est l’un de ces terminaux qui peuvent durer des années et des années.

Classé par iFixit comme le téléphone le plus facile à réparer du marché, dans ce Fairphone 3 vous pouvez changer l’écran ou la batterie sans complications car ils sont accessibles sans outils. De plus, le téléphone dispose d’indices visuels qui vous indiquent comment remplacer ses cœurs et ses modules. De cette façon, c’est facile de changer les éléments qui ont été endommagés par de nouveaux et continuez à avoir un téléphone qui fonctionne bien pendant longtemps.

En plus de la facilité de réparation, qui est également partagée par les précédents modèles Fairphone, ce smartphone pas loin derrière en ce qui concerne les spécifications. Android 9 comme système d’exploitation, processeur Snapdragon 632, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne (extensible via carte microSD) sont quelques-unes des fonctionnalités qui assurent le bon fonctionnement de ce Fairphone 3.

De plus, il dispose d’une batterie de 3000 mAh, d’une caméra arrière de 12 MP avec résolution HDR et d’une caméra frontale de 8 MP, avec laquelle vous pouvez prendre des photos de qualité. Si vous êtes intéressé par ce Fairphone 3 et la possibilité de réparer ses éléments, vous pouvez achetez-le directement sur le site officiel de l’entreprise.

Google Pixel 4a

Comme nous l’avons mentionné au début, la facilité de réparation, la résistance, les mises à jour et de bonnes spécifications sont les clés du choix d’un téléphone durable. Eh bien, on pourrait dire ça toutes ces fonctionnalités sont présentes dans le Google Pixel 4a. D’une part, JerryRigEverything, un expert en test de résistance des smartphones, l’a défini comme l’un des téléphones les plus faciles à réparer de 2020.

À ces fonctionnalités importantes s’ajoutent des spécifications très remarquables dans le Google Pixel 4a: Snapdragon 730G, et Go de RAM, Écran OLED de 5,8 pouces et résolution Full HD +, et caméra arrière de 12,2 MP et avant de 8 MP-

De plus, disposer d’un mobile Google vous permet de profiter des mises à jour logicielles présentées par l’entreprise. En bref, le Pixel 4a est un téléphone qui assure une réparation facile, bonne résistance, mises à jour à jour et bonnes spécifications, parmi lesquels se distinguent son logiciel et sa caméra.

Nokia 7.1

Créer des mobiles durables est l’un des objectifs de Nokia depuis son retour en 2017. C’est ainsi qu’on le voit dans son Nokia 6 lancé la même année, qui a affronté le propre test de durabilité de JerryRigEverything sans gâcher. Pour le prouver, le youtuber a rapproché l’écran mobile de la flamme d’un briquet pendant 10 secondes, sans affecter son fonctionnement.

Nous passons au Nokia 7.1 pour en parler comme l’un des mobiles les plus durables que vous puissiez trouver. Dans ce cas, l’écran du terminal a Gorilla Glass 3, un matériau synthétique jusqu’à trois fois plus résistant que ses versions précédentes.

De plus, comme nous l’avons vu dans notre analyse du Nokia 7.1, ses spécifications sont équilibrées, ce qui en fait l’une des meilleures options pour 300 euros du marché. Plus précisément, ils mettent en évidence un superbe écran LCD IPS de 5,84 pouces et quelques caméras (12 MP double arrière et 8 MP avant) qui fonctionnent très bien.

Enfin, en plus de son design solide et résistant dont nous avons parlé dans la revue, ce Nokia 7.1 est une bonne option à long terme car le fabricant est celui qui met le plus à jour ses téléphones vers les nouvelles versions d’Android, comme le prouve la société d’analyse dans le secteur technologique Counterpoint Research. Nokia n’est pas seulement celui qui met le plus à jour ses terminaux, mais aussi celui qui le fait le plus rapidement.

En bref, ce Nokia 7.1 combine la résistance, les mises à jour et les spécifications pour correspondre pour environ 300 euros, le moins cher des trois mentionnés dans cette liste.

L’avis d’45Secondes.fr

Sur la base des quatre facteurs que nous avons évoqués tout au long de cet article (résistance, facilité de réparation, mises à jour et spécifications), notre choix comme mobile le plus durable serait le Google Pixel 4a.

Dans sa section correspondante, nous avons déjà expliqué pourquoi ce terminal peut durer plusieurs années à vos côtés en donnant la taille. D’un côté, sa résistance a été plus que prouvée par des experts, et d’autre part, étant un appareil Google, il en sera toujours un parmi les premiers à recevoir les dernières actualités Android. Et nous n’avons pas grand-chose à dire sur ses spécifications, avec un appareil photo exceptionnel qui surpasse les téléphones les plus chers du marché.

Finalement, le Google Pixel 4a a le pack complet pour résister à l’utilisation que vous souhaitez lui donner pendant plusieurs années, devenant ainsi l’un des téléphones mobiles Android qui peuvent durer le plus longtemps.

