Les fans d’Olivia Rodrigo pensent que ses paroles Traitor appellent Joshua Bassett pour l’avoir trahie

Explication de la signification des paroles Traitor d’Olivia Rodrigo.

Le premier album d’Olivia Rodrigo Aigre est là et les fans pensent que ses paroles « Traitor » parlent de Joshua Bassett et Sabrina Carpenter.

Tout comme les singles « Permis de conduire », « Deja Vu » et « Good 4 U » d’Olivia Rodrigo, Aigre est rempli de paroles douloureusement honnêtes et relatables sur une rupture et regarder quelqu’un que vous aimez partir et sortir avec quelqu’un d’autre. Les fans ont déjà lié les chansons à la relation supposée d’Olivia avec Joshua Bassett, qui aurait rompu avec elle à ce jour avec Sabrina Carpenter.

Maintenant que Aigre est sorti, les fans l’examinent pour des références au triangle amoureux présumé et « Traitor » ne se retient pas.

De qui parlent les paroles de Traitor d’Olivia Rodrigo?

Dans « Traitor », Olivia chante à propos d’un petit ami qui lui ment et tombe amoureux d’une autre fille alors qu’ils sont encore ensemble. Dans le premier couplet, elle chante: « Yeux bruns coupables et / Petits mensonges blancs, ouais / J’ai joué l’idiot mais j’ai toujours su / Que tu lui as parlé / Peut-être que tu as fait encore pire / Je suis restée silencieuse, pour que je puisse te garder ». Étant donné que Joshua a les yeux bruns, les fans pensent qu’il s’agit de lui.

Dans le pré-refrain, Olivia entraîne son ex encore plus loin. Elle ajoute: « Et n’est-ce pas drôle comment tu as couru vers elle / La seconde où nous l’avons appelé s’arrête? / Et n’est-ce pas drôle comment tu as dit que tu étais amis? / Maintenant, ça ne ressemble pas à ça « . Il semble que Joshua a commencé à sortir avec Sabrina immédiatement après que lui et Olivia se soient séparés et qu’ils aient été « amis » avec elle auparavant.

Pour ajouter du sel à la blessure, Olivia continue: « Vous m’avez trahi » et « Il vous a fallu deux semaines pour sortir et sortir avec elle / Je suppose que vous n’avez pas triché, mais vous êtes toujours un traître ». Elle remet même en question sa loyauté en chantant: « Il n’y a pas moyen que vous

pourrait tomber amoureux de quelqu’un aussi rapidement « .

Lisez les paroles complètes de ‘Traitor’ d’Olivia Rodrigo ci-dessous.

Olivia a co-écrit «Traitor» avec le producteur Dan Nigro. Il est actuellement disponible pour diffuser en Nouvelle-Zélande et en Australie et sera disponible à minuit dans tous les pays ce soir.

Dans l’état actuel des choses, Olivia n’a pas expliqué qui était le «traître» ni discuté de la vraie signification derrière cela. Nous vous tiendrons au courant si elle le fait.

Olivia Rodrigo – ‘Traitor’ paroles

INTRO

Ooh ooh

Ah, ah, ah, ah, ah

VERSET 1

Yeux bruns coupables et

Petits mensonges blancs, ouais

J’ai joué l’idiot mais j’ai toujours su

Que tu lui as parlé

Peut-être fait encore pire

Je suis resté silencieux pour que je puisse te garder

PRÉ-CHOEUR

Et n’est-ce pas drôle comment tu as couru vers elle

Le second que nous avons appelé ça s’arrête?

Et n’est-ce pas drôle comment tu as dit que tu étais amis?

Maintenant ça ne ressemble pas à ça

REFRAIN

Tu m’as trahi

Et je sais que tu ne te sentiras jamais désolé

Pour la façon dont j’ai mal, ouais

Tu lui as parlé quand nous étions ensemble

Je t’aimais à ton pire mais ça n’avait pas d’importance

Il vous a fallu deux semaines pour sortir et sortir avec elle

Je suppose que tu n’as pas triché, mais tu es toujours un traître

VERSE 2

Maintenant tu l’amènes

Juste pour me fermer

Montrez-la comme si elle était un nouveau trophée

Et je sais si tu étais vrai

Il n’y a aucun moyen que tu

Pourrait tomber amoureux de quelqu’un aussi rapidement

PRÉ-CHOEUR

Et n’est-ce pas drôle, tous les jeux tordus

Toutes les questions que vous aviez l’habitude d’éviter?

N’est-ce pas drôle, tu te souviens que je l’ai élevée?

Et tu m’as dit que j’étais paranoïaque

REFRAIN

Tu m’as trahi

Et je sais que tu ne te sentiras jamais désolé

Pour la façon dont j’ai mal, ouais

Tu lui as parlé quand nous étions ensemble

Je t’aimais à ton pire mais ça n’avait pas d’importance

Il vous a fallu deux semaines pour sortir et sortir avec elle

Je suppose que tu n’as pas triché, mais tu es toujours un traître

PONT

(Ah-ah-ah)

Dieu, j’aurais aimé que tu y réfléchisse

Avant de partir et de tomber amoureux de toi

(Ah-ah-ah)

Quand elle dort dans le lit que nous avons fait

N’ose pas oublier la façon dont tu

REFRAIN

M’a trahi

Parce que je sais que tu ne te sentiras jamais désolé

Pour la façon dont j’ai mal, ouais

Tu lui as parlé quand nous étions ensemble

Tu m’as donné ta parole mais ça n’avait pas d’importance

Il vous a fallu deux semaines pour sortir et sortir avec elle

Je suppose que tu n’as pas triché, mais tu es toujours, tu es toujours un traître (Ah-ah-ah)

Ouais, tu es toujours un traître

OUTRO

Ooh, ooh, ooh

Dieu, j’aurais aimé que tu y réfléchisse

Avant de partir et de tomber amoureux de toi

.

