Nathan de Grey’s Anatomy et Jack de Virgin River ont beaucoup en commun

Les thèmes de L’anatomie de Grey Oui Rivière vierge ils ne sont pas loin l’un de l’autre. Les deux abordent des sujets importants tels que les problèmes relationnels, le deuil et ses étapes, les pertes de gestation et l’amour à tout âge. Martin Henderson donné vie aux personnages fondamentaux de ces histoires telles qu’elles sont Nathan de Grey’s Anatomy Oui Jack de Virgin River. La série de Netflix basé sur les livres de Robin carr est au sommet de sa popularité et beaucoup reconnaissent l’acteur pour son passé dans le Hôpital Grey Sloan.

L’acteur a révélé que ses premières années dans Hollywood ils étaient très difficiles. Henderson a maintenu une grande amitié avec le défunt Grand livre de santé. Le succès de son ami l’a motivé à poursuivre sa carrière aux États-Unis. Henderson avoué que Ledger l’a aidé financièrement avec l’argent qu’il a gagné grâce à sa participation au film Le Patriote.

Nathan de Grey's Anatomy et Jack de Virgin River







Le succès est enfin venu. Pendant deux ans, l’acteur a participé à Grey’s Anatomy, où il personnifiait Nathan. Dans une histoire semblable à celle de Rivière vierge, Nathan grés est un chirurgien cardiothoracique qui entame une relation avec le médecin Gris Meredith. Tout se complique avec l’arrivée d’une ex-compagne du médecin avec qui il décide enfin d’aller vivre.

Nathan et Jack ont ​​un passé militaire. Le caractère de Rivière vierge Il a beaucoup souffert des conséquences de son service en tant que Marine alors que Nathan travaillait au Moyen-Orient. Qu’a dit l’acteur à propos de son rôle de Jack ?: « C’est romantiquement rafraîchissant. Surtout à cette époque où la télévision et le streaming tendent vers un contenu plus sombre et plus sinistre. Quand je lis ceci, j’aime jouer quelqu’un qui est entier. Les gens veulent de la gentillesse. C’est un honneur de ramener ça à la maison. »

Nathan et Jacques ils tombent amoureux des femmes qui travaillent dans le domaine de la santé. Gris Meredith s’est levé dans le Hôpital Grey Sloan devenir un médecin respecté. Tandis que Mel de Virgin River Elle est infirmière. Cette connaissance l’a sûrement aidé à prendre soin de Jack dans son rétablissement après avoir été abattu.

Les deux personnages d’Henderson ont un mystérieux passé romantique qui se révèle au fil des épisodes. L’ex-femme de Riggs semble le reconquérir, alors qu’en Rivière vierge l’acteur a avoué « avoir recraché le café » quand il a découvert que Jack il avait une ex-femme. « Comment ne le savions-nous pas ?demanda l’interprète. « Comment ne l’a-t-il pas partagé avec son partenaire Mel ? Surprendre!