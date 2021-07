Easy Une suite est en préparation avec le retour des « personnages de l’original »

La star d’Easy A, Aly Michalka, a révélé: « Ce serait un peu comme un nouveau récit, mais vous verriez certains des personnages de l’original revenir dans l’histoire. »

Tout le monde le sait Facile est l’un des meilleurs, sinon le meilleur, des films pour adolescents des années 2000 – et maintenant il semble que nous obtenions une suite.

Facile a joué Emma Stone dans le rôle d’Olive Prenderghast, une lycéenne qui devient bientôt le sujet de conversation de l’école après qu’un mensonge qu’elle a dit à sa meilleure amie au sujet de la perte de sa virginité ait été entendu et répandu. Le film a été un énorme succès au box-office, cimentant Stone comme une véritable star hollywoodienne. Depuis lors, les fans se demandent si une suite serait ou non faite.

En 2019, la nouvelle d’un spin-off a été signalée, mais rien n’a été dit à ce sujet depuis. Maintenant, Aly Michalka, qui a joué le BFF d’Olive Rhiannon Abernathy, a révélé que le Facile la suite est toujours en pourparlers et a taquiné ce à quoi les fans peuvent s’attendre s’il parvient enfin au grand écran.

Y aura-t-il un Facile suite?

Aly Michalka confirme que la suite d’Easy A est en préparation. Image: Screen Gems via Alamy

Parler à E! News, Aly a révélé que la nouvelle d’un Facile le film suite/spin-off était « semi-réel ».

« Il y a des discussions selon lesquelles il pourrait y avoir une suite », a-t-elle confirmé au point de vente, ajoutant: « Ce serait un peu comme un nouveau récit, mais vous verriez certains des personnages de l’original revenir dans l’histoire. »

Fondamentalement, une suite (en quelque sorte) est (en quelque sorte) en préparation, mais rien n’a encore été confirmé ou mis en production.

Étant donné que le film original est sorti il ​​y a plus de 10 ans maintenant, on ne sait pas quels acteurs seront prêts à revenir si le film se poursuit. Des stars comme Emma Stone (Olive), Penn Badgley (bon vieux Woodchuck Todd) et Amanda Bynes (Marianne) pourraient ne pas revenir, mais sur la base du fait qu’Aly Michalka a des informations sur la configuration de la suite, serait-il possible que Rhiannon reviendra ?

Emma Stone et Aly Michalka dans le rôle d’Olive et Rhiannon dans Easy A. Image : Screen Gems via Alamy

En 2019, Variety a signalé pour la première fois qu’un Facile Le spin-off était en préparation, le scénariste original Bert Royal étant embauché par Screen Gems pour créer un autre film.

À l’époque, le spin-off était dit être en « développement précoce ». Il aurait également dû avoir lieu dans le même lycée avec un nouveau groupe d’étudiants s’attaquant à certains des mêmes problèmes.

