Sarkozy siège devant un juge pour corruption et trafic d’influence

L’ancien président français Nicolas Sarkozy a comparu lundi devant le juge pour répondre de crimes présumés de corruption et de trafic d’influence, une étape sans précédent dans l’histoire récente de la France et qui pourrait se terminer par une peine pouvant aller jusqu’à dix ans de prison et un million. amende d’euros pour l’ancien locataire de l’Elysée.

Le procès oral a été officiellement ouvert vers 14 heures, le premier dans l’éventail des fronts judiciaires ouverts à celui qui était président de la France entre 2007 et 2012. Les audiences devraient durer jusqu’au 10 décembre, bien que pour l’instant, ils ont déjà été reportés à jeudi, selon Franceinfo.

Avec Sarkozy, son avocat Thierry Herzog siège également sur le banc. Le juge Gilbert Azibert est également accusé, bien que ce dernier ait évité de se présenter en personne après avoir présenté un rapport médical faisant allusion à d’éventuels risques dus à la pandémie de coronavirus.

Le parquet accuse Sarkozy d’avoir tenté d’obtenir des informations secrètes par l’intermédiaire d’Herzog, pour lesquelles il aurait eu recours à Azibert, alors devant la Cour de cassation. Selon les enquêteurs, l’ancien président a proposé à Azibert un poste à Monaco en échange de données liées à une affaire ouverte pour un financement de campagne présumé irrégulier.

Les accusations sont basées sur des conversations téléphoniques privées entre Sarkozy et Herzog. L’ancien président, qui a nié avoir commis une quelconque irrégularité, a également tenté de faire tomber les enregistrements comme preuves valables lors du procès, car il considère qu’ils ont été réalisés illégalement.

La France voit comment pour la première fois un ancien chef de l’Etat siège devant le juge pour crimes graves, puisqu’en 2011 le prédécesseur de Sarkozy, Jacques Chirac, a été condamné à deux ans pour des crimes commis pendant son mandat de maire de Paris mais ce dernier Il a évité l’image symbolique au tribunal à cause de ses problèmes de santé.

Sarkozy continue d’être une figure importante de la scène politique française et en tant qu’ancien président, il a continué à assister à des événements publics, le dernier d’entre eux ce mois-ci à commémorer la Première Guerre mondiale devant l’Arc de Triomphe à Paris. Ses mémoires, publiés cet été, comptent également parmi les livres les plus vendus en France.

