Le producteur de Dial of Destiny décompose Indiana Jones "Scientifique" Badigeonner de voyage dans le temps

Les films d’Indiana Jones ont toujours marché sur la corde raide entre la réalité et la fantaisie, et après avoir traité de l’Arche d’Alliance, de la magie noire indienne, du Saint Graal et des extraterrestres, la dernière sortie de Harrison Ford dans Indiana Jones et le cadran du destin saute tête la première dans le seul autre domaine qui n’a pas encore été exploré; voyage dans le temps.





Avant la sortie du film à la fin du mois, le producteur Frank Marshall a partagé ses réflexions sur le chemin Indiana Jones et le cadran du destin embrasse un peu de science dans l’histoire incroyablement fantastique. Il a déclaré à SFX Magazine :

« Le Dial of Destiny est parfait pour nous parce qu’il est temps. C’est les maths et le temps. Nous essayons toujours d’avoir une sorte de connexion archéologique et il y avait certainement cela – il y a une mythologie au Dial of Destiny qui existe. Il s’est avéré être la chose parfaite pour ce film. Cela fonctionne dans l’intrigue parce que c’est scientifique. Eh bien, je suppose que c’est scientifique ! Cela fonctionne vraiment pour ce que nous faisons et cela met en place un tas de points intéressants pour l’intrigue. La question est, si vous pouviez contrôler le temps, comme dans Retour vers le futur, changeriez-vous les choses ? Et qu’est-ce que cela signifierait ? C’est une grande question pour tout le monde, et c’est certainement dans le film.

Alors que certaines des premières critiques de Indiana Jones et le cadran du destin ont qualifié la dernière bobine du film d’un pas trop loin en matière de crédibilité, mais après avoir vu des nazis aux visages fondants, les pouvoirs du Saint Graal et un vaisseau spatial extraterrestre s’élevant de la terre, cela semble tout à fait conforme à l’ambiance générale de la franchise. Que le public soit d’accord, c’est quelque chose que nous découvrirons dans quelques semaines.

Indiana Jones et le cadran du destin seront-ils un succès ?

Le box-office estival de cette année regorge de grands films de franchise, dont beaucoup attendent leur sortie depuis un certain temps. Avec Fast X, La Petite Sirène et maintenant Transformers : le soulèvement des bêtes déjà au cinéma, l’ultime aventure d’Indiana Jones aura ces derniers et la sortie la semaine prochaine de Le flash pour rivaliser avec.

Actuellement, le film projette une ouverture nationale modérée de 60 à 70 millions de dollars, ce qui est comparable à un certain nombre d’autres sorties d’action récentes, mais le place derrière Royaume du crâne de cristal. Avec un budget de 300 millions de dollars, Lucasfilm pourrait finir par souhaiter avoir le sien Cadran du destin revenir en arrière et réduire un peu les dépenses du film. Alors que le box-office réserve de nombreuses surprises en ce qui concerne les films qui réussissent dans les salles et ceux qui ne le font pas, personne ne sait encore où Indy 5 se retrouve parmi les films les plus rentables de l’année. Une chose dont vous pouvez être certain, c’est que la machine marketing s’accélérera au cours des prochaines semaines pour donner au film autant de présence que possible, et si le premier public est d’accord avec les critiques mitigées des critiques, alors il pourrait avoir besoin de toute l’aide. ça peut arriver.