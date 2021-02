Service PSN restauré pour les joueurs PS5, PS4

Mise à jour: Trois heures après la première publication de cet article, la page officielle d’état du service PSN indique désormais qu’il n’y a aucun problème connu à signaler. Nous supposons que c’est la fin de cela, mais cela a toujours été l’un des problèmes PSN les plus largement signalés dans un longue temps. J’espère juste un petit coup!

Histoire originale: Le PlayStation Network connaîtrait un certain nombre de problèmes. Au moment de la rédaction de cet article, la page officielle d’état du service PSN répertorie les problèmes de gestion de compte, de jeu et de réseaux sociaux, PlayStation Now, PlayStation Store et PlayStation Music. En gros tout, alors.

Ça fait longtemps longue depuis que le PlayStation Network a rencontré des problèmes généralisés – mais on ne sait pas exactement combien de personnes ces problèmes ont un impact. Pour le moment, nous sommes connectés sur PS5 sans rien à signaler, mais il se passe clairement quelque chose pour un certain nombre d’autres utilisateurs

Nous mettrons bien sûr à jour cet article au fur et à mesure que nous en apprendrons plus.

