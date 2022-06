Qui est Cazzie David, l’actrice qui incarne Jayme Hargreeves dans la saison 3 de « The Umbrella Academy »

Cazzie David est une actrice et écrivain qui rejoint le casting de la troisième saison de « The Umbrella Academy » en tant que Jayme Hargreeves.

Le mercredi 22 juin, il a été créé saison 3 de « The Umbrella Academy »la série à succès de Netflix avec Elliot PageTom Hopper, David Castañeda et le reste des acteurs qui donnent vie au puissant frères d’histoire.

Dans cet épisode, un nouveau groupe de Hargreevesqui sont regroupés dans le Académie des moineaux et ils sont également reconnus avec des numéros. C’est pourquoi, dans cette note, nous allons vous présenter l’artiste qui interprète le Numéro 6 de cette équipe.

Ensuite, dans les lignes suivantes, découvrez qui il est david cazziel’actrice qui joue Jayme Hargreeves des moineaux dans la saison 3 de « L’Académie des Parapluies”.

QUI EST CAZZIE DAVID ?

david cazzie est une actrice et écrivaine américaine qui a joué dans la websérie «Quatre-vingt-six”. Il a également écrit dans des magazines tels que Vanity Fair et Le journaliste hollywoodien.

Elle est la fille du célèbre comédien et acteur Larry David. Sa mère, quant à elle, est une militante écologiste et productrice de films nommée Laura David. La jeune femme a fait son premier job à la télévision en 2007, lorsqu’elle est apparue avec sa soeur et son père lors de la série « Hannah Montana« , Protagonisée par Miley Cyrus.

En 2020, elle a publié le livre « Personne ne l’a demandé »qui a culminé au n ° 2 sur la liste des meilleures ventes de livres brochés la New York Times.

DONNÉES PERSONNELLES DE CAZZIE DAVID

Date de naissance: 10 mai 1994

10 mai 1994 Lieu de naissance: Californie, États-Unis

Californie, États-Unis Âge: 28 ans

28 ans Signe du zodiaque: Taureau

Taureau Pères : Larry David et Laurie David

L’actrice américaine est la fille de Larry et Laurie David (Photo : Cazzie David / Instagram)

SA RELATION AVEC PETE DAVIDSON

En 2016, l’actrice a attiré l’attention de divers médias en entretenant une relation avec Pierre Davidson. Les deux ont été en couple pendant deux ans, avant de rompre en mai 2018. Pendant leur temps ensemble, le comédien avait ceci à dire à Divertissement ce soir: « J’ai beaucoup de chance. Elle me soutient beaucoup ».

QUEL EST LE PERSONNAGE DE CAZZIE DAVID DANS « THE UMBRELLA ACADEMY » ?

david cazzie interprète Jayme Hargreevela Numéro six des Moineau. Elle peut cracher un poison qui fait halluciner ses cibles. Elle est décrite par Netflix comme un solitaire avec un grognement effrayant qu’il serait sage d’éviter à tout prix.

SÉRIE TÉLÉVISÉE CAZZIE DAVID

2007 : « Hannah Montana » comme Cazzie dans l’épisode « Le petit ami de mon meilleur ami ».

comme Cazzie dans l’épisode « Le petit ami de mon meilleur ami ». 2016 : « Originals d’humour universitaire » en tant qu’étudiant dans l’épisode « Le secret derrière la pose de tapis rouge de chaque actrice ».

en tant qu’étudiant dans l’épisode « Le secret derrière la pose de tapis rouge de chaque actrice ». 2017 : « Quatre-vingt-six » comme Rém.

comme Rém. 2022 : « L’Académie des parapluies »où interprète Jayme Hargreeve des Moineaux dans la saison 3.

