C’est le paramètre que vous devez activer lors de la mise à jour vers Android 12 : protégez votre vie privée au maximum

Avec ce réglage simple, il n’est plus nécessaire de couvrir la caméra ou le microphone de votre mobile pour profiter de l’intimité.

La mise à jour de votre mobile vers Android 12 signifie l’arrivée de nouvelles fonctionnalités de toutes sortes. Dans ce cas, nous voulons nous concentrer sur une fonction particulièrement utile si vous êtes préoccupé par votre vie privée. Attention, c’est un simple réglage que vous devez appliquer si vous faites partie de ceux qui couvrent la caméra et le microphone afin que les applications ne les voient ni ne les entendent.

Plus précisément, il existe deux fonctions qui vous permettent de bloquer l’accès à la caméra et au microphone. Ce n’est pas un problème si jamais vous voulez prendre une photo ou enregistrer un son, car le système vous permet de les transformer en raccourcis dans le panneau de configuration pour les activer ou les désactiver en quelques clics.

Retirez les autocollants de la caméra et du microphone, car maintenant Vous trouverez une protection dans votre propre mobile. On vous explique ce qui est, selon Google, l’une des meilleures nouveautés d’Android 12.

Protégez votre vie privée avec ce paramètre dans Android 12

Android 12 apporte des améliorations dans des sections telles que la conception, les captures d’écran, le panneau de notification ou la confidentialité. C’est l’un des grands bénéficiaires de la mise à jour ou, plutôt, l’utilisateur, puisqu’il a maintenant beaucoup plus d’options pour protéger votre vie privée et votre sécurité.

Dans cet article, nous voulons parler d’un paramètre que vous devez mettre à jour dès que votre mobile se met à jour vers Android 12. Au lieu de couvrir la caméra pour empêcher les applications de vous enregistrer sans votre consentementou pour couvrir le microphone afin que ne t’écoute pasvous pouvez activer cette fonctionnalité afin que l’accès à ces deux composants soit complètement bloqué.

Lorsque ces deux cases ne sont pas cochées, aucun service téléphonique ne pourra utiliser la caméra ou le microphone. Voyons voir comment pouvez-vous effectuer ce processus:

Entrez dans l’application des paramètres mobiles. Faites défiler vers le bas et appuyez sur la section « Confidentialité ». Décochez les cases d’option « Accès à la caméra » et « Accès au micro ».

Prêt, les applications et services installés sur le smartphone déjà ils ne pourront pas accéder aux images de la caméra ou enregistrer de l’audio par le micro. Comme vous l’avez peut-être déjà pensé, ce peut être gênant lorsque vous essayez de prendre une photo, car l’application appareil photo n’a pas non plus accès aux objectifs.

Heureusement, il existe une astuce que vous pouvez mettre en pratique pour faciliter l’activation et la désactivation de l’accès à la caméra et au microphone. Tout consiste à ajoutez-les au menu contextuel visible sur le panneau de commande.

De cette façon, en faisant simplement glisser votre doigt de haut en bas de l’écran, vous pouvez activer ou désactiver ces accès au microphone et à la caméra si nécessaire. Voici comment vous pouvez procéder :

Balayez vers le haut et vers le bas de l’écran pour afficher tout le panneau de commande. Tapez sur le bouton modifierdans le coin supérieur droit. Dans la section « Plus de fonctions », recherchez l’icône « Accès au microphone », cliquez dessus et déplacez-le vers le panneau supérieur. Faites de même avec l’icône « Camera Access ». essayez de les placer dans le premier onglet de raccourcis afin qu’ils soient plus accessibles.

Ainsi, lorsque vous devez activer l’accès à la caméra pour prendre une photo ou participer à un appel vidéo, vous n’aurez qu’à accéder à ce panneau de contrôle et à appuyer sur l’icône « Accès caméra » pour désactiver la fonction. Il ne fait aucun doute, bien qu’il s’agisse d’un outil simple, que est l’un des plus utiles intégrés par Android 12 dans le domaine de la vie privée. Plus besoin de couvrir la caméra et le microphone.

