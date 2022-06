L’accessoire Edward Scissorhands de Johnny Depp se vend pour beaucoup d’argent aux enchères

Avec un récent regain de popularité, les collectionneurs se démènent pour mettre la main sur Johnny Depp accessoires de cinéma. Selon TMZ, une « main d’argent » utilisée par Depp dans le classique de Tim Burton Edward Scissorhands a récemment été mis aux enchères où il devait se vendre entre 30 000 et 50 000 dollars. L’accessoire s’est finalement vendu 81 250 €, bien plus que ces premières estimations.

Selon certaines informations, les résultats du récent procès en diffamation de Depp avec son ex-femme Amber Heard ont encore accru l’intérêt pour le Edward Scissorhands enchères. Depp blanchissant essentiellement son nom avec un jury jugeant que les allégations de violence domestique à son encontre sont « fausses et diffamatoires » signifie également que de grands rôles arriveront probablement bientôt à Depp, et il est inévitable qu’il revienne sur grand écran en mettant en vedette rôles bien assez tôt. Plus « annulé », Depp est de retour à la hausse, et cela ne fait que rendre les accessoires utilisés par l’acteur dans les films passés considérés comme plus précieux.

D’autres accessoires utilisés par Depp dans les longs métrages ont été mis aux enchères. Il a été récemment annoncé que la moto de Depp figurait dans Cry Baby sera également bientôt mis aux enchères. Le vélo, qui est livré avec toutes ses pièces pour être théoriquement utilisé par son acheteur, se vendra beaucoup plus cher que la main de ciseaux. Son enchère minimale est de 250 000 € et les acheteurs potentiels devront placer des offres par tranches de 25 000 €.

Edward aux mains d’argent reste l’un des rôles les plus célèbres de Johnny Depp

Cela fait plus de trois décennies, mais les fans se souviennent encore Edward Scissorhands affectueusement comme l’un des rôles les plus mémorables de Johnny Depp de sa carrière. Le film avait même obtenu une mention récente dans la presse d’Amber Heard suite au procès en diffamation. Dans un Aujourd’hui entretien avec Savannah Guthrie, Heard a été interrogé sur l’avocat de Depp l’accusant d’avoir organisé une « performance » avec son témoignage.

« Dit l’avocat de l’homme qui a convaincu le monde qu’il avait des ciseaux pour les doigts ? riposté Heard.

Tim Burton a réalisé Edward Scissorhands et a conçu l’histoire avec la scénariste Caroline Thompson. Le film suit un homme humanoïde artificiel qui vit avec des lames de ciseaux à la place de ses mains; des ennuis s’ensuivent lorsqu’il est recueilli par une famille voisine avec leur fille adolescente qui tombe amoureuse de lui. Avec Depp, le film met en vedette Winona Ryder, Dianne Wiest, Anthony Michael Hall et Vincent Price.

Bien que le film n’ait jamais eu de suite officielle, une publicité du Super Bowl de l’année dernière a ramené Ryder pour reprendre son rôle de Kim Boggs. L’annonce, faisant la promotion de la Cadillac Lyriq, présentait Timothee Chalamet comme le fils d’Edgar, Edward et Kim. C’était une reconnaissance amusante du film original, mais la plupart des fans ont insisté sur le fait que cela ne devrait pas entraîner de suite ou de redémarrage, compte tenu de l’original. Edward Scissorhands être parfait et intouchable.