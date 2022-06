Le détail non dévoilé d’Anne avec un E et Netflix : pour cette raison il n’a jamais été renouvelé après son annulation

in

Anne With an E était l’une des séries préférées de Netflix, jusqu’à ce qu’ils décident de l’annuler. Les fans se demandent pourquoi personne ne l’a sauvée, et il y a une vraie raison.

©NetflixLe détail non dévoilé d’Anne With an E et Netflix : pour cette raison il n’a jamais été renouvelé après son annulation.

le service de streaming Netflix a de multiples exemples de séries qui sont devenues de véritables phénomènes pour leur public, mais l’un des plus mémorables sera Anne avec un E. Cette série canadienne, mettant en vedette Amybeth McNulty, a été annulée après la saison 3 et il n’y a pas eu d’autres nouvelles sur un renouvellement. Nous connaissons maintenant l’une des principales raisons.

Le réseau CBC et la plateforme ont entamé une excellente relation qui a mené à un grand succès dans le monde entier, mais un événement imprévu s’est produit et a tout changé. Catherine TAITprésidente du réseau canadien, a annoncé sa séparation d’avec Netflix pour « nuire à la viabilité à long terme de son industrie nationale » et ils ont annoncé que l’émission était annulée, de sorte que le troisième épisode a été annoncé comme le dernier, bien qu’il soit resté inachevé.

Comme les fans le savent, la série est une adaptation du roman de Anne des Pignons Vertss de LM Montgomery et il y avait plus de tomes à porter à l’écran, mais sa fin abrupte ne le permettait pas. Rapidement, le fandom a lancé des campagnes sur les réseaux sociaux pour qu’il soit secouru, mais la revendication perdure à ce jour et personne ne l’a renouvelée pour une raison particulière.

+Pourquoi Anne With an E n’a-t-elle jamais été renouvelée ?

Bien que les chemins de la Canadian Broadcast Company et du streaming du N rouge ne se croisent plus, ce projet était une coproduction entre les deux sociétés jusqu’à ce que l’une des parties prenne la décision de rompre l’entente. Au-delà des appels constants pour un retour, Anne avec un E n’a pas pu être renouvelé par une autre plateforme car Netflix ne permet pas aux titres qu’il annule de trouver une nouvelle maison immédiatement et un laps de temps inconnu doit s’écouler.

Ce n’est pas nouveau que la série ait beaucoup grandi, comme l’ont déclaré les producteurs et le protagoniste. Amybeth McNulty, même si cela ne s’est pas passé comme prévu. Le créateur de l’adaptation, Moira Walley-Becketta une fois remercié les fans pour leur soutien et a expliqué ses intentions de clore l’histoire avec un film, mais cela pourrait prendre beaucoup de temps avant qu’il ne soit réalisé.

