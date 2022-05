La terrible vérité qu’ils ont découverte sur le professeur Jirafales et Doña Florinda

Curiosités

Pour les fans de El Chavo del 8 les personnages de la célèbre comédie mexicaine sont sacrés. Cependant, un utilisateur de Twitter est arrivé pour briser la bulle.

©IMDBLa série est née dans les années 70.

Plus de 50 ans se sont écoulés depuis le premier épisode de El Chavo del 8en juin 1971. Créé par Roberto Gomez Bolanoscommunément appelé « Chespirito »la comédie née en Mexique Il a diffusé plus de 300 épisodes qui, grâce à l’impact et à la réception qu’ils avaient à l’époque, ont continué à être répétés encore et encore dans des signaux du monde entier. Ainsi, des personnages comme Quico, Chilindrina, Doña Florinda et Don Ramón ils sont devenus des icônes de l’Amérique latine.

Désormais utilisateur de Twitter a fait une publication qui n’a pas tardé à générer un impact sur les réseaux, notamment pour avoir brisé la bulle de perfection dans laquelle les plus fidèles adeptes de El Chavo del 8. Avec plus de 90 000 aime et environ 10 000 retweets, la publication de @venemex7 est devenu la discussion de la semaine à partir d’une découverte qui impliquait Doña Florinda et le professeur Jirafales.

« Je vais détruire ton enfance en 4 secondes »a écrit l’utilisateur de Twitter avec les deux photos qu’il a partagées du professeur Jirafales. Comme on le sait, ce personnage était celui qui avait une liaison avec Mme Florindala mère de Quicoqui dans la plupart des épisodes l’invitait à venir chez lui, à prendre « une petite tasse de café ». Cependant, il semble que ce lien cachait quelque chose d’interdit.

Comme il a pu découvrir @venemex7 dans son affichage, à gauche du professeur Jirafales il y avait une alliance. Si l’on sait que Mme Florinda et le professeur de Quico, le Chilindrina et le Chavo ils n’ont jamais été mariés, cela signifie qu’en tant qu’utilisateur de Twitter, « Mme Florinda était la maîtresse » la maîtresse de professeur Jirafales. L’aviez-vous remarqué avant qu’il ne soit mentionné dans Twitter?

+Où voir El Chavo del 8

A l’âge de Diffusion et la télévision à la demande, il est parfois difficile de trouver des classiques de bonne qualité, mais il devient de plus en plus courant de trouver des titres anciens sur des plateformes telles que hbo max Oui Étoile+. Dans le cas de El Chavo del 8, la situation est un peu plus complexe, car actuellement il n’y a aucun service officiel qui les a. Cependant, Youtube est la réponse et vous pouvez y trouver plusieurs épisodes complets à regarder. Le plus drôle, c’est que la série a sa chaîne officielle avec plus de 4,79 millions d’abonnés mais qu’aucune vidéo n’a été téléchargée. Peut-être que dans un avenir pas trop lointain, ils commenceront à télécharger les chapitres comme La nounou fait avec son compte officiel Youtube.

