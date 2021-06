Qui dépend des autres, met les pieds dans les mains

Qui n’a jamais entendu une de ces phrases ? « Il y a des gens qui ne sont heureux que lorsque l’autre est là » ou « la personne a de plus en plus besoin de l’autre et devient une addiction et l’autre a le sentiment d’être en prison » ; c’est mauvais pour les deux quand cela arrive.

En d’autres termes, elle dépend de quelque chose (l’amour) de quelqu’un pour être heureuse, elle ne peut même pas concevoir le bonheur en dehors de son objet de culte. Il semble que le sol manque quand il (ou elle) n’est pas là.

Cette dépendance ne se limite pas aux couples amoureux, mais touche aussi l’entourage familial, les amis, etc. et ceux qui en dépendent sont rarement heureux, puisqu’ils ne peuvent se libérer de cette dépendance. J’appelle cette dépendance, parce qu’une telle dépendance prend souvent le caractère d’une béquille affective. Sans la béquille, vous faites une chute après l’autre. C’est parce que certaines personnes mettent les autres au centre de leur attention, et lorsqu’elles sont absentes, elles n’ont personne à qui se consacrer.

Mais qu’en est-il si vous accordez cette attention à vous-même ? En supposant que nous ne pouvons aimer que si nous nous aimons, nous pouvons en déduire que la dépendance n’est pas de l’amour, c’est de l’égoïsme ! Je suis désolé de vous informer, mais les sacrifices ne retiennent personne à côté des autres quand ils ne veulent pas rester. Inutile de gâcher une carrière, des études familiales, etc., si le partenaire ne doit pas partir, il le fera, car souvent la relation lourde est aussi un sacrifice dont il veut se débarrasser.

Cependant, certains sacrifices sont normaux au début de la relation, mais au fur et à mesure que le temps passe et que le couple apprend à mieux se connaître, la tendance est de se sentir plus en sécurité l’un par rapport à l’autre. La raison : Peur de la solitude.

Nous savons que personne ne peut vivre seul dans n’importe quel domaine de la vie. Pour cette raison, certaines personnes, lorsqu’elles interagissent, deviennent automatiquement dépendantes émotionnellement de l’autre et transfèrent la responsabilité de leur bonheur à l’autre. Liberté. Cependant, la seule façon de se débarrasser de la dépendance affective est d’améliorer votre estime de soi. Mais séparons bien les choses : Il y a des cas d’Amour Pathologique où un traitement thérapeutique est nécessaire. Oui, cela semble facile à dire et est devenu un mot à la mode. La question est comment faire ?

La seule façon de se débarrasser de cette dépendance émotionnelle est d’améliorer l’estime de soi. Vous devez vous aimer, avant d’aimer quelqu’un d’autre. Appréciez-vous. Égoïsme? Non. L’égoïsme n’aime que vous, personne d’autre, et ce n’est pas tout à fait de cela dont nous parlons. Nous parlons de valoriser votre pass ; c’est-à-dire s’aimer davantage, accepter ses qualités avec humilité et ses défauts avec aisance ; ne vous surchargez pas, après tout, notre vie est une expérience d’apprentissage et il n’y a aucun obstacle qui ne peut être supprimé : ce que vous pensez être un défaut aujourd’hui peut être une qualité demain.

Alors accepte-toi comme tu es. Ne changez pas pour plaire aux gens, changez les gens. Soyez heureux, et la vie vous entourera de gens heureux ; donnez de l’amour et la vie vous entourera de gens aimants; cultivez la bonté, la vie vous entourera de bonnes personnes.

Bon, je sais que c’est difficile. Passons de la théorie à la pratique, d’accord ? Allez!

– Ne laissez en aucun cas votre esprit être dominé par des pensées déprimantes. Cela nécessite une formation. – Écoutez des chansons qui ne vous rappellent que de bonnes choses. – Éloignez-vous une fois pour toutes des personnes négatives.

– Jetez vos vieux vêtements déchirés et déchirés. Utilisez des choses nouvelles, propres et belles.

– Changez quelque chose dans votre apparence (pour le mieux).

– Faites attention à vos gestes. Agissez toujours calmement, gardez votre voix basse et évitez les scènes stressantes (communément appelées cabanes). Pour ceux qui ont des dépendances émotionnelles :

Lorsque vous aimez, il est naturel de toujours vouloir la personne autour de vous, après tout, l’amour est un merveilleux échange. Ce qui n’est plus normal, c’est quand cette personne commence à vivre pour vous.

Il faut les convaincre que pour donner de l’amour il n’est pas nécessaire (ni sain) d’être coincé 24h/24 ; que même ensemble, les gens continuent de toucher leur vie. Être présent dans la vie de quelqu’un ne signifie pas être collé comme un adhésif, mais faire remarquer sa présence même à distance.

C’est votre mission. Faites comprendre cela à la petite personne. Mais comment?

– Faites de votre mieux pour ne pas vous disputer.

– Faites comprendre à la personne que vous avez des obligations à remplir et que ces obligations ne peuvent être différées.

– Ne jamais accepter de chantage émotionnel ; pas de surcharge. Si la personne est déséquilibrée, conseillez-lui de rechercher une aide thérapeutique, familiale ou religieuse.

– Ne laissez pas la personne s’y habituer, en d’autres termes, ne manquez jamais de remplir une obligation de réaliser les souhaits de votre amour.

– Faites-lui voir sa propre vie. Encouragez la personne à étudier, à travailler, à occuper son esprit d’une manière ou d’une autre, ou au moins à se consacrer un peu plus à ses activités.

– Ne vous sentez pas coupable de ne pas répondre aux aspirations déséquilibrées de l’autre personne.

– Et n’oubliez pas : qu’il faut d’abord s’aimer : si la relation devient insoutenable, mettez-y un terme ! Ne soyez l’esclave de personne.