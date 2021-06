Ryan Reynolds partage la photo du masque cryptique de Deadpool, ses débuts dans le MCU sont-ils imminents?

Ryan Reynolds a discrètement partagé une image sur les réseaux sociaux qui semble taquiner un retour à Dead Pool. Bien sûr, les fans de Marvel connaîtront Reynolds pour avoir joué Wade Wilson dans les deux premiers Dead Pool films, qui ont tous deux été des succès retentissants au box-office. Mais Deadpool 3 est officiellement en développement aux studios Marvel avec Reynolds à bord pour revenir en tant que justicier sage, il a été rapporté que le tournage ne commencerait probablement pas avant la fin de 2022 au plus tôt.

Au cours du week-end, les abonnés de Reynolds l’ont remarqué en train de publier une image intéressante dans ses histoires Instagram. La photo, qui ne comprend aucune légende ni aucune autre information, révèle un sac à dos avec le masque Deadpool rouge et noir familier dépassant du haut. Cela semble suggérer que Reynolds se prépare à utiliser le masque pour quelque chose, peut-être pour une apparition dans un projet Marvel. C’est aussi possible Ryan Reynolds utilise simplement la photo pour faire parler les gens, ce qu’ils sont certainement.

@VancityReynolds a posté une photo du masque deadpool ! JE PEUX ATTENDRE DRDPOOL 3 pic.twitter.com/bR7VMWyO29 — Culture cosmique | Chris (@TheCultureChris) 6 juin 2021

Sur un autre sac à côté du sac à dos sur l’image se trouve un papier blanc avec des inscriptions sur le devant. Il est difficile de comprendre ce qui est écrit sur le papier, et il est difficile de dire si cela a quelque chose à voir avec le masque Deadpool. Reynolds a publié une série de photos supplémentaires sur ses histoires Instagram, mais il s’agissait principalement d’images promotionnelles pour Le garde du corps de la femme du tueur à gages, ne fournissant aucun autre indice sur le potentiel Dead Pool taquiner.

Il ne semble pas probable que Deadpool 3 va en fait commencer à tourner bientôt, et si tel est le cas, Reynolds pourrait se préparer pour un autre projet Marvel. Après que Kevin Feige a confirmé que Deadpool fait désormais partie de l’univers cinématographique Marvel, il pourrait potentiellement apparaître dans quelconque des prochains films Marvel et des émissions Disney + en cours de développement. Cela pourrait également être pour une sorte d’annonce ou de spot promotionnel.

Bien sûr, il est important de garder à l’esprit que Reynolds pourrait simplement jeter une autre bûche sur le feu pour anticiper la sortie éventuelle de Deadpool 3. L’acteur sait certainement que la suite est l’une des sorties les plus attendues de l’avenir de Marvel, compte tenu des sommes exorbitantes des films précédents réalisés dans les salles. Mais Dead Pool est désormais sous l’égide de Disney, Kevin Feige a heureusement confirmé que le mercenaire avec une gueule pourra conserver sa cote R.

« Il sera classé R et nous travaillons sur un script en ce moment, et Ryan supervise un script en ce moment », a déclaré Feige à Collider en janvier, ajoutant que la production était encore en pause. « Ça ne sera pas [filming] cette année. Ryan est un acteur très occupé et très réussi. Nous avons déjà annoncé un certain nombre de choses que nous devons maintenant faire, mais c’est excitant que cela ait commencé. Encore une fois, un type de personnage très différent dans le MCU, et Ryan est une force de la nature, ce qui est tout simplement génial de le voir donner vie à ce personnage. »

Aucune date de sortie n’a été fixée pour Deadpool 3, mais si le tournage n’a lieu qu’à la fin de 2022, nous ne verrons pas la suite avant 2023 au plus tôt. Le teaser possible du retour de Deadpool dans le MCU a été publié par Ryan Reynolds sur Instagram.

