David Ellefson est séparé de Megadeth après avoir été accusé de pédophilie | 45S

Il y a quelques semaines, le bassiste de Megadeth David Ellefson a été inculpé sur les réseaux sociaux pour des actes présumés de pédophilie, grognant et avoir une interaction sexuelle et romantique avec des mineurs. Face à ces accusations, le musicien n’est pas venu en témoigner et son groupe non plus. Jusqu’aujourd’hui.

Par une déclaration officielle, Megadeth a annoncé la séparation d’Ellefson. Le texte est signé par le chanteur du groupe, Dave Mustaine, et suggère qu’il s’agit plus d’une exclusion que d’un accord mutuel.

«Nous informons nos fans que David Ellefson ne jouera plus avec Megadeth et que nous nous séparons officiellement de lui. Nous ne prenons pas cette décision à la légère », dicte le message, expliquant:« Si nous ne connaissons pas tous les détails de ce qui s’est passé, avec une relation déjà tendue, ce qui a déjà été révélé maintenant suffit à faire travailler ensemble et avancer. être impossible.

A la fin du communiqué, Mustaine partage le désir du groupe pour leur tournée des mois suivants et s’assure que le nouvel album est quasiment complet.

La plainte contre Ellefson

Il y a deux semaines, un utilisateur d’Instagram nommé woahworst, a accusé le bassiste de Megadeth d’avoir commencé une relation avec une fille alors qu’elle n’avait que 17 ans (actuellement elle aurait 19 ans). Le compte prétendait avoir des preuves. De plus, il a dénoncé qu’Ellefson envoie souvent des photos de son membre aux fans sans consentement.

(Captures d’écran réalisées par SummaInferno)