Nous avons tous un genre de film préféré et chacun a ses caractéristiques qui le rendent unique, et c’est le cas de la films sur la théorie du complot, car ils nous amènent à avoir un point de vue complètement différent de celui que nous pouvions avoir auparavant, bien que nous sachions qu’il s’agit d’une fiction et que dans la plupart des cas, seul le divertissement est recherché. C’est pour ça que nous vous apportons ici une liste avec quelques options de ce type que vous trouverez sur Netflix. Épingle de sûreté!

+7 films sur la théorie du complot à regarder sur Netflix

– Code fantôme : Jack Ryan

An: 2014

Dirigée par: Kenneth branagh

Protagonistes: Chris Pine, Keira Knightley, Kenneth Branagh, Kevin Costner

Parcelle: L’analyste de la CIA Jack Ryan découvre un plan russe visant à nuire à l’économie américaine avec une attaque terroriste.







– Ils sont arrivés

An: mille neuf cent quatre vingt seize

Dirigée par: David Twohy

Protagonistes: Teri Polo, Charlie Sheen, Lindsay Crouse

Parcelle: Zane Zaminsky est un astronome qui détecte un signal extraterrestre dans une lointaine ville mexicaine, mais son patron rejette cette idée en pensant que c’est quelque chose sans intérêt, et comme ils finissent par renvoyer Zane, il décide d’enquêter par lui-même. Il s’installe dans ladite ville et découvre que ses habitants agissent étrangement.







– Le « Da Vinci Code

An: 2006

Dirigée par: Ron Howard

Protagonistes: Tom Hanks, Audrey Tautou, Paul Bettany

Parcelle: Un meurtre au musée du Louvre et des indices dans les peintures de Léonard de Vinci mènent à la découverte d’un mystère religieux qui pourrait ébranler les fondements du christianisme.







– Fracture

An: 2019

Dirigée par: Brad Anderson

Protagonistes: Sam Worthington, Lily Rabe, Stephen Tobolowsky

Parcelle: Après que sa femme et sa fille blessée ont disparu des urgences, un homme est convaincu que l’hôpital cache quelque chose.







– Le compteur

An: 2016

Dirigée par: Gavin O’Connor

Protagonistes: Ben Affleck, Anna Kendrick, Jon Bernthal, JK Simmons

Parcelle: Un agent du trésor s’en prend à un comptable qui travaille pour diverses organisations criminelles. Plus près de son cou il sent le poids de la justice, plus les mesures drastiques sont prises par le comptable pour préserver sa double vie et sa liberté.







– Son dernier souhait

An: 2020

Dirigée par: Dee Rees

Protagonistes: Anne Hathaway, Ben Affleck, Willem Dafoe

Parcelle: Une femme aide son père à conclure un marché d’armes et un journaliste s’implique dans l’histoire qu’elle essaie de révéler.







– Bob Lazar : Zone 51 et soucoupes volantes

An: 2018

Dirigée par: Jeremy Kenyon Lockyer Corbell

Protagonistes: Robert Lazar

Parcelle: En 1989, l’ancien physicien du gouvernement américain Bob Lazar présente une histoire sur un vaisseau spatial extraterrestre et la zone 51, qui aura un impact sur sa vie au cours des 30 prochaines années.