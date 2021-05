Quand le chapitre 154 de Solo Leveling sortira-t-il? Tout ce que tu as besoin de savoir!

Alors que tout le monde essaie de faire tomber l’association des chasseurs, les anciens essaient toujours de maintenir le tout ensemble. Il y a un combat passionnant rempli d’action à venir dans le chapitre 154. Solo Leveling. Ce sera entre Sung Jin Woo et le monarque du gel. Cependant, le monarque du gel sera accompagné d’une autre monarque et on en sait peu sur elle. Un contre deux va être un combat injuste mais pas pour Sung Jin-woo. Cependant, si Thomas André décide de lui donner un coup de main, les aborder sera une tâche facile.

Solo nivellement chap 152 ⚠ SPOILER ⚠️ Les dagues sont trop belles. Merci Thomas pic.twitter.com/oB94h3LP5r – Jisooul | lire le nivellement en solo (@JisooulK) 19 mai 2021

En dehors de cela, Thomas a confié à Sung Jin-Woo l’une des armes mortelles que sont les Kamish. Kamish est un poignard du genre. Il a une puissance d’attaque de plus de 1500. Une fois que Sung Jin a reçu le poignard, Thomas et son assistant ont pu sentir que l’arme s’est avérée être l’un des cadeaux les plus appropriés pour lui en ce moment.

Solo Leveling Chapitre 154 Date de sortie

Solo Leveling Chapitre 154 sortira le 2 juin 2021. Il n’y a pas eu beaucoup de retards dans la sortie des chapitres ces derniers temps, mais cela augmente également les chances qu’il y ait une pause plus longue à venir. Cependant, en comptant le côté positif, espérons que le prochain chapitre sera publié à temps. Mais en cas de problème, le changement sera reflété ici.

Où lire le chapitre 154 de Solo Leveling?

Solo Leveling est officiellement disponible en coréen à Kakaopage. Cependant, les traductions anglaises du webtoon sont publiées peu de temps après le chapitre coréen.

C'est tout à propos du chapitre 154.