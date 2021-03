Qui a tué Sara?: Netflix a confirmé la date officielle de la deuxième saison

Qui a tué Sara? est actuellement l’un des contenus les plus visionnés sur le service de streaming Netflix partout dans le monde, donc La série a déjà été cataloguée comme un nouveau succès pour la plateforme. Les premiers fans ont connu une première mi-temps intense et, comme c’est souvent le cas, ils demandent à en voir beaucoup plus. Ce lundi, la bonne nouvelle est arrivée avec la confirmation de la date de première de la deuxième saison.

La fiction sortie le 24 mars est un thriller mystère de vengeance Quoi tourne autour du meurtre de Sara et à cause de cela son frère passe 18 ans en prison, jurant qu’il n’a pas commis le crime. Après l’injustice, Álex Guzmán est libéré et tentera de découvrir qui était le véritable meurtrier et pourquoi il était le principal accusé.

Le grand nombre que le programme a récolté depuis son lancement est arrivé récemment, se positionnant comme le produit le plus vu dans des pays comme le Chili, le Brésil, le Paraguay, la Bolivie, l’Équateur, le Venezuela, la Colombie, le Panama, la Colombie, le Honduras et le Guatemala. Aux États-Unis, il fait également partie du podium principal, comme dans divers pays d’Europe, d’Asie et d’Afrique.

Le spectacle est une création de José Ignacio Valenzuela, sous la direction de David Ruiz et Bernardo de la Rosa. Le casting est composé de Manolo cardona (Alejandro Guzmán Zaldivar), Ginés García Millán (César Lazcano), Caroline Miranda (Elisa Lazcano), Claudia Ramirez (Mariana Toledo de Lazcano), Alejandro Nones (Rodolfo Lazcano), Eugenio Siller (José Maria Lazcano) et Ana Lucia Dominguez (Sofía), entre autres.

+ Quand a lieu la deuxième saison de ‘Who Killed Sara?’ sur Netflix?

Les réseaux sociaux populaires en streaming ont confirmé ce lundi que la deuxième partie de Who Killed Sara? premières le mercredi 19 mai 2021, les fans n’auront donc pas à attendre si longtemps pour voir la suite de cette histoire fascinante.