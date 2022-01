Qui est Rocco Ritchie, le fils de Madonna et Guy Ritche qui est une icône de l’art

CÉLÉBRITÉS

Héritier de la reine de la pop et cinéaste britannique, il a aussi un talent déterminant. Découvrez comment son identité a été révélée par l’erreur d’un célèbre homme d’affaires.

© GettyLe fils de Madonna, devenu un peintre important.

Les célébrités les plus excentriques savent toujours être au centre de l’attention. Et le fils de Madone Oui Guy Ritchie ce n’est pas l’exception à la règle. Son nom est Rocco RitchieIl a 21 ans et d’un instant à l’autre il réussit à devenir une icône de l’art qui -sous un pseudonyme- présente ses propres peintures inspirées de son enfance si particulière. Ici on vous dit tout sur le nouvel artiste de la famille !

La nouvelle de sa naissance arrive en 2000 et fait sensation dans la presse. C’est qu’après la séparation de ses parents, la chronologie s’est poursuivie avec sa mauvaise relation avec la chanteuse pop – la bloquant même sur son profil Instagram vérifié – et le déménagement avec le cinéaste britannique. Tout cela montrait que Rocco Ritchie n’était qu’un adolescent capable de générer quelques scandales qui résonnent à l’échelle mondiale.

Mais la nouvelle année a apporté avec elle une révélation : il s’agit en fait d’un artiste très talentueux et ses oeuvres se vendent sous des chiffres très élevés. Sous votre identité Rhed, le jeune peintre a eu sa première exposition en 2018 chez Tanya Baxter Contemporary, une galerie londonienne. Son travail est devenu une tendance parmi les fans de ce sujet et a ainsi gagné en prestige dans le secteur, même sans révéler son vrai nom.

Le lieu lui-même l’a présenté : « Il s’agit d’un jeune artiste émergent, dont le contexte culturel est diversifié et non conventionnel. Son enfance s’est déroulée entre New York et Londres, ce qui lui a valu une formation artistique éclectique et diversifiée.”. De cette façon, ses peintures ont été vendues au moins pour 30 000 euros. Et bien qu’il ait essayé de garder secrète sa plus grande passion, son ami Jerrod Blandino –Fondateur de la marque de maquillage Too Faced- a révélé son identité.

Avec une image sur son compte Instagram, l’homme d’affaires a félicité sa compagne et a montré une de ses oeuvres exposée dans la galerie d’art. « Les artistes sont là pour troubler la paix et ce gamin change les choses. Tellement fier d’ajouter cette pièce étonnante à notre collection du super talentueux Rocco Ritchie« Il a écrit, précisant que le fils de la reine de la pop et du réalisateur acclamé, il a aussi un grand talent dans le monde de l’art.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂