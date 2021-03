Faites de votre bain un moment de renouveau

Quelles pensées choisissez-vous d’avoir au moment de votre bain quotidien? Comment résoudrez-vous un problème? Quel est le programme de la journée? Comment allez-vous payer vos factures? Calme!

Il n’y a jamais eu autant de discussions sur la rareté de l’eau sur la planète et à quel point nous devons être conscients de l’importance de l’eau dans nos vies.

Selon les mots de l’esprit d’André Luiz: «Le contact de l’eau dans le corps provoque un stimulus magnétique qui se propage dans l’organisme, le laissant calme, et le préparant à un sommeil réparateur ou aux luttes de chaque jour. Le bain quotidien, lorsqu’il trouve un soutien dans l’esprit, devient un laissez-passer.

En plus des vertus curatives de l’eau, des fluides magnétiques seront greffés, selon l’éclat de l’âme. Un esprit ordonné en haute discipline et concentration, en quelques secondes, sélectionnera, autour de lui, une grande quantité de magnétisme spirituel et les ajoutera, à volonté, dans l’eau qui sert de véhicule au nettoyage physique, devenant utile en hygiène psychique » .

Lorsque vous allumez la douche, fermez les yeux, respirez profondément et imaginez une cascade d’eau de lumière cristalline. Restez dans votre esprit pendant un moment et sentez l’eau nettoyer chaque partie de votre corps (le blanc cristal est la couleur de l’harmonisation).

Imaginez maintenant la couleur verte (le vert citron est la couleur du remède, il est antiseptique et astringent). Pendant que le vert nettoie, imaginez que cette couleur élimine aussi les sentiments dont vous ne voulez plus: jalousie, insécurité, tristesse, peur… L’eau qui coule dans les égouts est recyclée par la terre-mère elle-même, sans polluer son chemin, ni contaminer d’autres êtres, des personnes ou la nature elle-même.

Maintenant, imaginez-vous baigné dans une lumière argentée qui contient l’énergie vitale reçue directement de la source divine (la flamme argentée est très puissante en tant que source vitale).

Imaginez enfin une lumière dorée et votre corps tout entier baigné de cette lumière. Voyez votre aura s’étendre, s’étendre et enfin encercler mentalement ce champ avec un halo de lumière bleue.

Essayez ce nettoyage et ressentez le pouvoir qu’il vous apportera.