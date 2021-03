Qui a tué Sara? est déjà un succès international sur Netflix

Netflix a une fois de plus parié sur les séries mexicaines et a de nouveau d’excellents résultats: Qui a tué Sara? créé ce 24 mars et C’est déjà devenu un succès international qui mène des mesures même en dehors de l’Amérique latine. Apprenez les détails et les clés qui ont rendu le spectacle si populaire!

La production créée par le Chilien José Ignacio Valenzuela est situé comme les plus vues au monde sur la plateforme selon les données fournies par Flixpatrol. Il est positionné au-dessus des événements tels que Ginny et Géorgie, New Amsterdam Oui Riverdale. En seulement quatre jours, il a plus que répondu aux attentes et les chiffres sur sa bande-annonce le montrent: Plus de 400 000 personnes l’ont vu sur YouTube.

Naturellement au Mexique, c’est la série la plus populaire, mais elle est loin de rester au niveau local. Dans la région, il est numéro 1 dans presque tous les pays: Honduras, Guatemala, Panama, Colombie, Venezuela, Équateur, Pérou, Brésil, Bolivie, Paraguay et Chili. Pendant ce temps, en Argentine et en Uruguay, il occupe la deuxième position.







Son succès est venu à États Unis, où il est deuxième seulement à Ginny & Georgia. En Europe, il a également frappé fort et, bien qu’il ne mène que Grèce, est à la deuxième place dans des endroits comme Espagne, France, Portugal et Suisse. À son tour, en Afrique, il est premier du classement en Nigéria et Maroc, tandis qu’en Asie, il est le deuxième Émirats arabes unis, Arabie saoudite et Oman.

Qui a tué Sara? est en passe de répéter des événements mexicains tels que Désir sombre, Control Z Oui La maison des fleurs (avec respectivement 35, 20 et 34 millions de vues). Parmi les clés de sa bonne performance figurent les problèmes actuels que la série aborde: Les familles homoparentales, l’autonomisation des femmes, l’homophobie et la relation entre un père et son fils sont quelques-uns des conflits universels que traverse le programme.

Aussi, l’événement Netflix a une distribution internationale qui ouvre des marchés dans le monde entier. En dehors des Mexicains, il a: Manolo Cardona (La Colombie), Ginés García Millán (Espagne), Alejandro Nones (Venezuela), Ana Lucía Domínguez (La Colombie), Luis Roberto Guzman (Porto Rico) et Leo Deluglio (Argentine).