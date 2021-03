Vous vieillirez à chaque fois que vous mourrez dans PS5, PS4 Kung-Fu Game Sifu

Sifu est apparu dans le récent Future Games Show Spring Showcase, et bien qu’il n’y ait pas de nouvelles images à apprécier, le co-fondateur de Sloclap, Pierre Tarno, a semblé discuter du gameplay un peu plus en détail. Principalement, il a expliqué que chaque fois que vous mourrez, vous vieillirez visiblement; ceci est conçu pour montrer comment la maîtrise des arts martiaux prend du temps et de la pratique, et ainsi à mesure que vous vous améliorerez au jeu, vous vieillirez également.

Il y aura une limite à combien vous pouvez vieillir, mais le développeur garde un couvercle là-dessus pour le moment. En attendant, il a confirmé que vous affronterez cinq boss tout au long de la campagne, chacun inspiré par un élément de la mythologie chinoise. Le prochain titre PlayStation 5 et PS4 a certainement beaucoup de caractère; espérons qu’il joue aussi bien qu’il en a l’air.