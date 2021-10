in

Après la première de Black Butler, les fans étaient optimistes quant à la série. Voyons si ces espoirs pourraient être maintenus dans ce deuxième volet ou non. La saison 2 de Black Butler visait uniquement à s’assurer que les personnages aient une conclusion agréable et à conclure toutes les fins libres. Le spectacle a attiré une attention soudaine et a ensuite été réédité. Le spectacle a été refait, et un démon, ainsi qu’un jeune petit garçon, ont rejoint le spectacle.

Dans le deuxième épisode, Claude Faustus (le majordome particulier) et Alois Trancy (un garçon gâté et héritier du comté de Tracy) sont présentés. La première saison s’est terminée avec Sebastian en train de manger le corps de Ciel et ainsi de terminer son contrat.

Date de sortie de la saison 2 de Black Butler

Le deuxième volet de Black Butler est sorti le 1er juillet 2010 le 1er juillet 2010, en Japon. L’anime est désormais accessible sur Hulu, Netflix et Funimation. Par conséquent, quel que soit l’endroit où vous résidez, vous pouvez profiter de ce spectacle.

L’intrigue de Black Butler Saison 2

Un jeune maître et un nouveau majordome sont révélés dans la saison fraîche, Black Butler. L’histoire du spectacle se déroule en Angleterre dans la dernière partie du XIXe siècle. Alois Trancy, bien qu’apathique mais joyeux, a connu des moments difficiles lorsque sa famille a été emmenée et forcée de travailler comme esclave. Il a lentement perdu toutes les personnes qu’il aimait ainsi que ses parents et son meilleur ami.

Ensuite, il est rentré chez lui mais agissait d’une manière étrange. Il est revenu pour rencontrer Claude Faustus, un personnage sans émotion.

Qu’est-ce qui s’est mal passé dans la saison 2 de Black Butler ?

Après avoir apprécié le personnage qu’étaient Ciel et Sebastian tout au long des 24 épisodes, les téléspectateurs n’ont pas trouvé ces personnages assez intéressants. Alois est un jeune enfant gâté qui a tendance à intimider Hannah (sa femme de ménage) et Ciel est intelligent. Même s’il a utilisé ces tactiques, Ciel a été raconté par ses téléspectateurs, alors qu’il laissait des innocents à eux-mêmes.

Lorsque nous discutons du personnage d’Alois, nous pouvons voir qu’il fait des choses brutales sans raison précise. L’antagoniste est le personnage le plus important de cette saison. En ce qui concerne les majordomes démoniaques, Sebastian est à la fois impressionnant et terrifiant, tandis que Claude n’a pas le même attrait. Si nous regardons ces personnages, nous constatons que les personnages actuels ne sont pas assez profonds et agréables.

La première saison semblait être une aventure pour le public et ils devaient trouver les meilleurs tubes. La deuxième saison de la série était un récit plus clair. La saison 1 a révélé que Sebastian travaillait à huis clos en utilisant sa compréhension des démons. La deuxième saison est celle où chaque information est disponible sur la table et n’importe qui pourrait tomber sur le fait que les majordomes démoniaques sont réels.

Après la conclusion du spectacle, une explication a été fournie concernant la raison pour laquelle l’âme de Ciel a été prise. Sebastian a été blâmé pour la dévastation de la ville (de la région d’où était originaire Alois) et aussi pour le meurtre du frère cadet d’Alois. Aloïs. Ensuite, nous avons découvert que Sebastian n’était pas le seul coupable mais Hannah était la seule responsable de tout cela. La fin de la saison 1 a fait le bonheur des téléspectateurs, cependant, la conclusion de la saison 2 n’est pas du tout une bonne chose. De nombreux téléspectateurs sont restés confus et déçus.

Où pouvez-vous regarder la saison 2 de Black Butler ?

Black Butler est diffusé à travers Hulu, Netflix et Funimation. Il est possible de sauter la saison 2 si vous préférez, mais assurez-vous d’attraper la saison initiale Black Butler.

