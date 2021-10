JoJo Siwa a teint ses cheveux en brun pour ressembler à Jenna Johnson de Dancing With The Stars

« C’est presque Halloween… Alors aujourd’hui, j’ai décidé de me déguiser en @jennajohnson. »

JoJo Siwa est officiellement une brune.

Maintenant, nous connaissons et aimons tous JoJo pour sa coiffure signature : une queue de cheval blonde sur le côté ornée d’un énorme nœud. La star de YouTuber et Nickelodeon se teint les cheveux en blond depuis qu’elle est très jeune, mais ce n’est plus le cas.

Au cours du week-end, JoJo a fait ses débuts avec son nouveau look sur Instagram, révélant qu’elle avait décidé de s’habiller comme elle Danser avec les étoiles partenaire Jenna Johnson. Sur les photos, JoJo porte une tenue d’entraînement rouge, des baskets blanches fraîches et une veste en jean surdimensionnée, tandis que ses tresses nouvellement teintes sont remises en queue de cheval.

JoJo Siwa a teint ses cheveux en brun. Photo : ALAMY, @itsjojosiwa via Instagram

« C’est presque Halloween… Alors aujourd’hui, j’ai décidé de me déguiser en @jennajohnson », a-t-elle légendé les images.

« Je me suis assuré de toucher chaque détail de la TÊTE aux PIEDS !!! J’ai littéralement coloré mes cheveux et peint mes orteils – ça en valait vraiment la peine !!! Nous sommes PRÉPARÉS et EXCITÉS pour ce lundi sur @dancingabc. »

Bien sûr, ce ne serait pas la première fois que Miss JoJo change de couleur de cheveux. En juin, JoJo a choqué Internet lorsqu’elle est passée de blonde à brune pour une vidéo TikTok sur « Can’t Be Tamed » de Miley Cyrus.

Cela n’a pas duré longtemps, cependant. JoJo est redevenu blond en à peine deux jours, partageant une photo sur Instagram avec la légende : « Les cheveux bruns étaient amusants… mais le blond, c’est mon truc !!! »

Qui sait combien de temps les cheveux bruns seront là pour cette fois, mais personnellement, nous sommes là pour ça.

