James Gunn dit que des informations sur le spin-off de Second Suicide Squad seront bientôt disponibles

Pour James Gunn, son limogeage à court terme par Disney de son gardiens de la Galaxie rôle de réalisateur était un cas étrange de bénédiction déguisée. Grâce à Disney « le laissant partir » pendant un petit moment, Gunn a pu monter à bord du train DC en tant que réalisateur sur La Brigade Suicide, et l’a ensuite conduit à établir une relation très saine et apparemment productive avec Warner Bros. Alors que tous ces problèmes sont maintenant résolus et que Gunn est en train de filmer Gardiens de la Galaxie Vol.3 pour Marvel Studios, il semble que son principal avenir réside avec Warner Bros. en ce qui concerne le monde des super-héros, avec son prochain Escouade suicide spin-off semble avancer assez rapidement.

Le dernier épisode de Gunn’s Pacificateur La série a fait ses débuts cette semaine, suivie rapidement par l’annonce que, comme l’espérait le réalisateur, il y aura une deuxième sortie pour l’anti-héros de John Cena. Cependant, il y a un autre projet sur lequel Gunn travaillait depuis un petit moment qui se cache actuellement dans l’ombre et apporterait un second Escouade suicide spin-off à maturité. Bien qu’il n’y ait toujours pas de mot sur lequel exactement La brigade suicideseront impliqués dans cette nouvelle aventure, Gunn a révélé qu’il ne faudrait pas longtemps avant que tout soit révélé. S’adressant à Variety, le réalisateur a déclaré:

« Ouais, c’est beaucoup avancé. Espérons que, dans peu de temps, les gens en sauront plus à ce sujet. Ce n’est pas 100 %. Mais nous y avons beaucoup travaillé. Ce serait donc quelque chose qui se produirait en plus de la saison 2 de « Peacemaker ».





James Gunn a précédemment déclaré qu’il avait l’impression d’avoir beaucoup plus de liberté pour travailler sur le contenu classé R de DC qu’avec Marvel, qui sont actuellement strictement PG-13 avec leurs plus grands projets et le MCU. Pour cette raison, il semble que Gunn ne restera pas seulement avec DC pendant un petit moment, mais qu’il se concentrera également sur le travail sur petit écran pendant au moins l’année prochaine. Il a dit:

« Ouais, je pense que j’ai à peu près décidé qu’après avoir fini avec » Guardians « , je ferai de la télévision pendant au moins un an. Ma décision est prise là-dessus. Toutes les émissions auxquelles nous avons affaire ne sont pas des choses que je vais écrire et diriger, donc certaines d’entre elles peuvent prendre différentes quantités de mon temps. « Peacemaker » va être moi écrivant, moi dirigeant et passant tout mon temps sur le plateau. Mais d’autres autres émissions qui peuvent ne pas écrire et réaliser ou ne pas réaliser tous les épisodes.

Il est clair que Gunn est actuellement dans son élément, et cela se voit dans son travail avec Pacificateur obtenir d’excellentes critiques, comme l’ont fait La brigade suicide l’année dernière. Warner Bros. semble plus qu’heureux de donner à Gunn le pouvoir de faire à peu près tout ce qu’il veut, et comme cela semble également être ce que les fans veulent, il pourrait se retrouver à rester encore plus longtemps que prévu.





