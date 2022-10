Reginald The Vampire Episode 2 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

De nombreuses personnes de différentes régions recherchent la date de sortie de Reginald The Vampire Episode 2. Tous les fans ont des attentes très élevées vis-à-vis de cette nouvelle série. Pour obtenir tous les détails possibles sur cette émission, les fans recherchent sur différentes pages. Pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous. Si vous êtes à la recherche de la même chose, vous êtes au bon endroit.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de Reginald The Vampire Episode 2 dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à cette Afficher. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Il s’agit d’une nouvelle série américaine et le nom de ses sociétés de production est Cineflix Studios, December Films et Great Pacific Media. Son premier épisode est sorti le 5 octobre 2022. Bien qu’il s’agisse d’une nouvelle série, elle a réussi à attirer l’attention de nombreuses personnes de différents pays et en ce moment, les fans attendent la sortie du prochain épisode.

L’histoire de cette émission suit Reginald Baskin et au fur et à mesure que l’histoire avance, vous constaterez que cette série se déroule dans un monde peuplé de vampires beaux, en forme et vaniteux. Si vous aimez les séries de vampires, ce spectacle aura quelque chose de nouveau pour vous. Après avoir regardé son premier épisode, les fans recherchent la date de sortie de Reginald The Vampire Episode 2. Alors sachons-le.

Date de sortie de l’épisode 2 de Reginald The Vampire

Maintenant, nous allons vous dire, Reginald The Vampire Episode 2 Date de sortie. Le nom de cet épisode est The Hunger et il sortira le 12 octobre 2022. Comme vous pouvez le voir, votre attente ou cet épisode va se terminer dans une semaine. Marquez simplement la date et attendez sa sortie.

Où diffuser Reginald le vampire?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Syfy et c’est le réseau officiel de cette émission. Vous pouvez également diffuser cette série sur le site officiel de Syfy. Si vous souhaitez regarder son épisode précédent, vous pouvez le diffuser ici.

Liste des épisodes

Maintenant, nous allons partager ici la liste des épisodes connus jusqu’à présent.

Poids mort

La faim

Hypno

À déterminer

Détails du casting

Comme nous avons partagé tous les détails sur la date de sortie de Reginald The Vampire Episode 2. Maintenant, nous allons partager ici la liste des détails de la distribution de cette série.

Jacob Batalon comme Reginald Baskin

Em Haine

Savane Basley

Mandela Van Peebles

Rachelle Goulding comme Moira

Aren Buchholz

André Anthony comme Isaac

Thailey Roberge comme Claire

Marguerite Hanna

Christin Park comme Nikki

Sean Yves Lessard comme Lebron

Katherine Slingsby comme Karen

Patricia Cullen comme barman

Jesse Stretch comme Billy

Jag Gordaya en tant que patron du bar

Jordan Strandlund comme commis d’hôtel

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de Reginald The Vampire Episode 2, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour regarder cet épisode à venir. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de Reginald The Vampire Episode 2 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

