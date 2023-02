Qu’est-ce que The Strangers, le nouveau film de Netflix sur

in

Netflix

netflix vient de se lancer Les étrangers et ça fait déjà fureur, mais de quoi parle ce film puissant ? Connaître tous les détails.

©NetflixLes étrangers

Inquiétant, plein de terreur, mais tout aussi captivant. C’est le nouveau film Netflix, Les étrangers, arrivé sur la plateforme le 22 février. Et, malgré le fait qu’il soit sorti il ​​y a quelques jours à peine, il fait déjà fureur sur la plateforme. Parce que? Précisément parce qu’il est plein de rebondissements inattendus.

D’origine britannique, Les étrangers il dure 100 minutes au total et est une réflexion bizarre sur la race et les privilèges. Du suspense à l’horreur, ce long métrage a enchanté des milliers de fans à travers le monde. Bien que beaucoup d’autres n’aient pas encore réussi à le voir, nous vous expliquons ici de quoi il s’agit.

Synopsis des étrangers :

Neve est une Britannique qui mène une vie méticuleuse et privilégiée dans une banlieue d’Angleterre. En outre, il a également un travail réussi dans une école privée. Cependant, toute cette tranquillité commence à s’effriter avec l’arrivée de deux étrangers dans leur communauté. Eh bien, à cause d’eux, il commence à douter de sa santé mentale et, bien qu’il demande de l’aide, tout le monde refuse de le croire.

La bande-annonce des étrangers :

Le casting de The Strangers :

Ashley Madekwe est Neve Williams

Jorden Myrie est Marvin

Bukky Bakray est Abigail

Samuel Small est Sebastian

