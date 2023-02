Comment faire du feu dans Sons of the Forest ?

Les premiers pas dans le titre de survie Fils de la forêt ne sont pas les plus faciles. Après tout, notre personnage doit d’abord se remettre d’un accident d’hélicoptère, explorer son environnement immédiat et rechercher d’éventuels survivants. Mais l’une des choses les plus importantes pour la survie est un feu de camp décent. Dans ce qui suit, nous vous expliquerons de quels matériaux vous avez besoin, comment vous allumez le feu et comment vous le maintenez en fin de compte.

C’est comme ça qu’on allume un feu de camp

Il y a suffisamment de raisons pour un feu de camp. Enfin, il fournit de la chaleur, sert à cuire des aliments sans lesquels votre personnage mourrait de faim, et peut même servir de moyen de dissuasion contre les cannibales et les mutants.

Mais tout d’abord, un tel feu veut être allumé, mais comment cela fonctionne-t-il même ?

Nous allumons un feu de camp: Les instructions pour construire un feu de camp se trouvent dans votre Carnet de notes, que vous pouvez ouvrir avec la touche « B ». Pour un feu simple, vous n’avez besoin que de deux bâtons et d’au moins une feuille.

des bâtons soit vous les ramassez sur le sol de la forêt, soit vous les récupérez lorsque vous démontez de plus petits buissons avec la hache. feuilles sont automatiquement obtenus en frappant des buissons ou en abattant des arbres.

Vous pouvez facilement éclairer ces matériaux avec le briquet que vous emportez avec vous dès le départ.

Prenez maintenant l’un des bâtons dans votre main et dirigez votre regard vers le sol. Maintenant, vous pouvez appuyer sur le bouton gauche de la souris, ce qui oblige votre personnage à casser le bâton en deux et à disposer les deux parties sur le sol. Répétez maintenant ce processus avec un autre bâton. Vous vous approchez alors de la future cheminée et pouvez utiliser le briquet avec la touche « E ».

Cela amènera votre personnage à mettre le feu à une feuille et éventuellement aux bâtons – Félicitations, vous avez allumé votre premier feu de camp !

Avis: Les bâtons trouvés et collectés se retrouvent automatiquement dans votre inventaire. Ouvrez-le pour sélectionner un bâton.

C’est comme ça qu’on fait du bois de chauffage

Bien tu devrais bois de chauffage artisanat pour servir de base au feu qui vient d’être allumé. Abattre un arbre, vous donnant un Tronc d’arbre reçu. Vous divisez maintenant cela avec la hache longue au milieu, ce qui vous donne deux longues colonnes de bois. Ces deux colonnes peuvent à leur tour être divisées trois fois au milieu pour en créer de petites et compactes journaux obtenir, que vous pouvez mettre sur le feu.

Avec un total de sept pierresque vous pouvez mettre autour de votre feu de camp, vous l’améliorez d’un niveau.