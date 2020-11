Megan Thee Stallion arrête les critiques sur la couverture du « Rappeur de l’année » de GQ

Megan Thee Stallion applaudit à quiconque minimise à quel point elle se bouscule.

Ce fut une année tumultueuse pour Megan Thee Stallion, mais elle a vu énormément de succès et de reconnaissance pour ses efforts. Des problèmes avec son label à la sortie de SUGA et puis, le tristement célèbre tournage de l’été dernier impliquantTory Lanez, elle a prospéré face à l’adversité à maintes reprises. Plus tôt dans la journée, GQ a révélé la couverture de son dernier numéro mettant en vedette Megan Thee Stallion en tant que rappeur de l’année. La couverture a immédiatement bouleversé de nombreuses personnes qui ont affirmé que Megan Thee Stallion ne méritait pas un tel titre. Et les gens de ce groupe démographique ont commencé à critiquer spécifiquement Meg et GQ pour avoir joué la carte de la sympathie en raison du tournage d’été. « Lol, ce succès vient de mon travail acharné … Je déteste les commentaires d’animosité déplacés des » hommes « qui détestent les femmes à la première heure du matin », a-t-elle tweeté à un fan qui a déclaré que la reconnaissance était simplement un « vote de sympathie ». L’article de couverture comprenait également des commentaires de Meg sur l’incident de juillet, y compris des allégations selon lesquelles Tory Lanez aurait tenté de payer pour son silence. Elle a déjà insinué que c’était le cas lorsqu’elle est apparue pour la première fois avec sa version de l’histoire, bien que la déclaration qu’elle a donnée à GQ soit encore plus détaillée. « [At this point] J’ai vraiment peur », raconte Megan de l’incident. «Parce que c’est comme au beau milieu de toutes les protestations. La police est en train de tuer tout le monde sans raison, et je me dis: «Je ne peux pas croire que tu penses même que je veux prendre de l’argent. Genre, tu viens de me tirer dessus. »» Tory Lanez a nié avoir tenté d’acheter le silence de Megan. Le premier album de Megan Thee Stallion Bonnes nouvelles tombe ce vendredi. Êtes-vous en train de le vérifier?