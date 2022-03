Sony achète Haven Studios – Un titre multijoueur AAA en préparation

Annoncé il y a un an Sony la coopération avec les développeurs canadiens du Havre Studios sous la direction de Jade Raymond. A cette époque, il a été annoncé qu’ensemble lors d’une nouvelle PlayStation IP est travaillé.

Presque jour pour jour, un an plus tard, Sony annonce maintenant la Acquisition de Haven Studios à. Cela rejoint le 18e studio de la famille PlayStation. Les conditions financières n’ont pas été divulguées, mais Sony et Haven ont partagé de nouvelles informations sur le jeu sur lequel ils collaborent depuis un an.

Une nouvelle expérience multijoueur pour la PlayStation 5

Le studio de développement acquis est en Montréal résident et dispose d’un équipe expérimentée avec plus de 60 employés. Alors que le studio lui-même n’a pas encore fait sa renommée, son Fondatrice Jade Raymond mais d’autant plus. Raymond est un vétéran de l’industrie du jeu et a eu de grandes franchises comme Assassin’s Creed et Chiens de garde mettre en route. De plus, elle occupait le poste de direction de Motifs EA et la société de jeux aujourd’hui disparue Google étapes employé.

Sur quoi le studio travaille-t-il actuellement ? Les développeurs travaillent actuellement sur le leur premier jeu. Ce devrait être un Expérience multijoueur AAA devenir et d’un « un monde systémique et évolutif axé sur la liberté, le frisson et le plaisir qui divertira et engagera les joueurs pour les années à venir » consister.

Pour le moment, on suppose qu’il s’agit d’un nouveau jeu de service en direct actes, qui exclusivement pour le Playstation 5 est développé. Car jusqu’ici on en a surtout parlé « les possibilités incroyables de la PS5 [mit diesem Spiel] exploiter pleinement ». De plus, Sony a récemment annoncé d’ici 2026 « plus de 10 jeux de service en direct » à mettre sur le marché. Cette série d’expériences multijoueurs comprend certainement le titre du studio canadien.

Sony croit au projet

Rien de plus n’est connu à ce stade, donc on ne sait pas quel type de réglage ou mécanique de jeu être utilisé. Ce qui est certain, cependant, c’est qu’il s’agit d’un projet ambitieux actes. Hermann Hulstresponsable de PlayStation Studios, est très confiant quant à l’acquisition de Haven Studios dans son article de blog PlayStation :

« Jade a réuni une équipe de classe mondiale avec les compétences créatives et techniques requises pour un projet aussi ambitieux. Nous apprécions l’engagement du studio à créer un environnement de jeu collaboratif centré sur le joueur qui peut durer des générations, et nous sommes ravis qu’ils fassent désormais officiellement partie de PlayStation Studios. »

L’air se raréfie-t-il dans l’industrie du jeu ?

L’acquisition intervient à un moment où les grandes sociétés de jeux en rachètent d’autres. L’année dernière, Sony cinq studios accepté. Cette année était la dernière Bungie tuned, le studio qui pour destin était responsable. Haven fera désormais officiellement partie d’une famille Sony avec 17 autres studios. entre-temps demandé Microsoft Plus tôt cette année, il a annoncé son intention d’acheter Activision Blizzard.

S’agit-il des premiers signes que l’industrie du jeu vidéo se concentre autour d’une poignée de grandes entreprises ? N’hésitez pas à nous écrire vos réflexions à ce sujet dans les commentaires.