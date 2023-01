Qu’en est-il de You, la comédie Netflix avec Jonah Hill et Eddie Murphy

in

Netflix

Netflix a créé la comédie You, qui est devenue l’une des plus regardées sur la plateforme, bien que les critiques ne soient pas les meilleures. De quoi parle le film?

© IMDbVous

Vous est une comédie intéressante qui a été créée récemment Netflix avec un thème qui aborde les différences culturelles lorsqu’un homme juif décide d’épouser une femme de couleur qui a une famille musulmane. Les différences entre ces personnes sont présentes mais l’amour d’Ezra et d’Amira semble être au-delà de ce qui se passe avec leurs proches.

Le film fait écho à un thème qui fait partie de la réalité quotidienne, comme le choc culturel entre deux personnes aux contextes complètement différents mais encadrées dans un monde actuel, comme cela se produit lorsque Ezra et Amira se rencontrent. Il pense qu’elle monte dans un Uber et lui montre l’application pour certifier sa ressemblance avec le chauffeur.

Tu es un film qui reste dans de bonnes intentions

Les stars du cinéma Jonas Colline dans la peau d’Ezra Cohen, qui avait un podcast sur les questions afro-américaines. D’autre part, Eddy Murphy C’est Akbar, le père d’Amira, qui dit d’emblée à sa fille qu’il est important que son conjoint soit musulman. La vérité est que le lien qu’Ezra et Amira ressentent est très fort, assez pour qu’il lui propose.

Vous C’est l’un des films les plus regardés de Netflix mais Tomates pourries les choses ne vont pas si bien pour la comédie réalisée par Kenya Barris et écrite par le même cinéaste avec l’acteur Jonas Colline. Les spécialistes lui accordent 45% d’acceptation sur ce site Web tandis que le grand public lui accorde 42% avec plus de 1 000 avis certifiés. Cela n’empêche pas la bande de continuer à accumuler des vues dans Le N rouge.

Le film met en vedette Jonah Hill dans Ezra, Lauren London dans Amira, Eddie Murphy dans Akbar, Julia Louis-Dreyfus dans Shelley, Sam Jay dans Mo, Nia Long dans Fatima, Travis Bennett dans Omar, David Duchovny dans Arnold et Molly Gordon dans Lisa. , entre autres. Un casting de luxe qui réalise des moments de comédie mais reste dans la promesse d’une bande avec des éléments de commentaire social encadrés dans un film romantique.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?