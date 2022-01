La réponse de Jared Leto aux critiques pour son travail chez House of Gucci

CÉLÉBRITÉS

Sa performance dans le film Lady Gaga et Adam Drive a reçu de mauvaises critiques. C’est ce que l’acteur de Morbius avait à dire aux critiques de son travail.

© Images universellesJared Leto a joué Paolo Gucci dans House of Gucci.

L’un des grands paris du cinéma en 2021 a été, sans aucun doute, Maison Gucci. Depuis le film mettant en vedette Lady Gaga et Adam Driver sortait ses premières avancées, l’attente des cinéphiles grandissait remarquablement. Malgré cela, une fois que le film est finalement sorti en salles, de nombreux téléspectateurs se sont sentis quelque peu déçu du résultat, critiquant notamment le travail de Jared Leto.

Dirigée par Ridley Scott et avec les performances aussi de Al Pacino, Jeremy Iron, Jack Huston et Salma Hayek, La Maison Gucci a promis de tout révéler sur la véritable histoire choquante de l’empire familial derrière la marque de mode italienne. « Tout au long de trois décennies d’amour, de trahison, de décadence, de vengeance et de meurtre, nous verrons ce qu’un nom signifie, ce qu’il vaut et jusqu’où une famille ira pour le contrôler.», complète son synopsis officiel.

Pour ce faire, ils ont convoqué un casting imposant et, parmi les caractérisations des acteurs, la plus frappante était celle de Jared Leto. L’acteur, sur le point de sortir Morbius et retour aux franchises de super-héros, il est apparu avec un maquillage et coiffure qui le rendaient complètement méconnaissable. dans la peau de Paul, a complètement changé de voix et a pris une personnalité presque caricaturale. C’est pourquoi une grande partie du public et des critiques spécialisés ont assuré qu’il s’agissait d’un exagération qui courait à partir de la fin que le film recherchait.

Après des mois de réception avis négatifs, l’acteur a fait référence à ce qui s’est passé dans le dialogue avec Screendaily. « Je peux imaginer la réaction parce que c’est un grand changement”, a commencé Leto. Convaincu de son idée, il soutient : «je ne vois pas les avis je ne lis pas les avisJe ne lis même pas les commentaires. Mais j’ai fait de mon mieux. Si vous n’aimez pas mon travail, ce n’est pas grave. J’ai passé un moment incroyable à le jouer, creusé aussi profondément que possible”.

L’interprète de Paolo Gucci a conclu : «Il y a aussi la partie qui si vous n’énervez pas certaines personnes, alors vous faites quelque chose de mal. En tant qu’acteur, si tu veux progresser, il faut casser un peu le moule, et tout le monde ne va pas comprendre ça. Donc, si cela se produit, tant mieux. Je pouvais comprendre le désir de Paolo d’être pris au sérieux en tant qu’artiste., votre désir d’être entendu, votre désir de créer quelque chose de spécial et de le partager avec le monde”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂