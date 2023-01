Bill Skarsgård est le nouveau shérif cherchant à débarrasser le monde de John Wick dans John Wick: Chapitre 4

Il y a un nouveau shérif en ville quand le monde de John Wick revient dans John Wick: Chapitre 4selon l’étoile Bill Skarsgard. S’adressant à Total Film, Skarsgård a révélé quelques détails supplémentaires concernant son nouveau personnage mystérieux, le marquis de Gramont, notamment qu’il veut se débarrasser du monde de Wick une fois pour toutes. Nul doute que Baba Yaga aura quelque chose à dire à ce sujet.





« Le marquis est un jeune homme d’origine inconnue qui a rapidement gravi les échelons de la table haute en faisant Dieu sait quoi. Je l’ai toujours vu comme quelqu’un du caniveau qui savoure maintenant les costumes scintillants qu’il porte. Il fonctionne comme le nouveau set de shérif. pour débarrasser le monde de John Wick une fois pour toutes. »

Bien sûr, Skarsgård ne sera pas le premier à tenter d’effacer John Wick de la carte. Et nous savons tous ce qui est arrivé à tous ceux qui ont essayé une telle chose. Selon John Wick: Chapitre 4 réalisateur Chad Stahelski, c’est The Marquis qui a été chargé de nettoyer tous les dégâts des trois premiers films. Ce qui, compte tenu du chemin sanglant des corps laissés dans le sillage de Wick, ne sera pas une mince affaire.

Mais, alors que le marquis est déterminé à tuer John Wick, il ne sera pas si simple pour le tueur à gages amoureux des chiens de l’arrêter, Stahelski révélant quelques règles supplémentaires qui maintiennent cette ligue d’assassins en ligne.

« Vous devez gagner le droit de vous battre en duel. À l’époque des duels médiévaux, vous ne pouviez pas vous battre en dehors de votre classe, c’est ainsi qu’ils utilisent le pouvoir pour manipuler. Je pensais que c’était une idée fascinante à jouer, une façon de montrer une classe différente au sein de notre monde. »





John Wick va au combat avec la table haute dans le chapitre 4

John Wick: Chapitre 4 révélera davantage les détails du fonctionnement interne de ce monde mystérieux d’assassins et retrouvera Keanu Reeves dans une quête à la fois de survie et de vengeance après avoir découvert un chemin pour vaincre la table haute. Mais avant de pouvoir gagner sa liberté, Wick doit affronter un nouvel ennemi avec de puissantes alliances à travers le monde et des forces qui transforment de vieux amis en ennemis. Alors que le prix de sa tête ne cesse d’augmenter, John Wick: Chapitre 4 voit Wick mener son combat contre la table haute à l’échelle mondiale alors qu’il recherche les joueurs les plus puissants de la pègre, de New York à Paris en passant par Osaka et Berlin.

Réalisé par Chad Stahelski et écrit par Shay Hatten et Michael Finch, John Wick: Chapitre 4 met en vedette Keanu Reeves en tant que titulaire John Wick, Bill Skarsgård en tant que marquis de Gramont, Laurence Fishburne en tant que roi Bowery, Hiroyuki Sanada en tant que Shimazu, Shamier Anderson en tant que traqueur et la légende des arts martiaux Donnie Yen en tant que Caine. Le reste de la distribution comprend Lance Reddick dans Charon, Rina Sawayama dans Akira, Scott Adkins dans Killa et Ian McShane dans Winston Scott, ainsi que Clancy Brown, Marko Zaror et Natalia Tena.

John Wick: Chapitre 4 devrait être publié par Lionsgate le 24 mars 2023.