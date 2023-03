Oscars 2023 Awards: qui est le meilleur candidat pour remporter la catégorie Meilleur acteur

Oscars 2023

La soirée des Oscars approche et bientôt nous retrouverons le meilleur du cinéma en 2022 selon la Hollywood Academy. Qui a plus de chances d’être le meilleur acteur ?

©GettyOscars 2023 : qui est le meilleur candidat pour remporter la catégorie Meilleur acteur.

Il ne reste plus qu’une semaine pour la 95e édition du Prix ​​Oscar, qui se déroulera au mythique Dolby Theater de Los Angeles. Depuis quelque temps, nous avons la liste complète des nominés, où se distinguent certains films intéressants, mais aussi les personnalités qui défileront sur le tapis rouge et tenteront de concourir pour leur statuette. La catégorie de Meilleur acteur C’est l’un des plus importants et nous verrons ici qui peut le gagner.

Le 24 janvier, Allison Williams et Riz Ahmed ont annoncé l’annonce de toutes les nominations pour les Oscars de cette année. Là, ils ont révélé la liste du meilleur acteur : Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (Les Banshees d’Inisherin), brendan fraser (La baleine) Paul Mescal (Après-soleil) et Bill Nighy (Salon). Cependant, il y en a un qui, selon nous, a plus de chances que les autres.

+Qui peut gagner le prix du meilleur acteur aux Oscars 2023

Bien qu’Austin Butler ait commencé l’année en triomphant aux Golden Globes, la réalité est que le passage des semaines a commencé à laisser un autre interprète comme le meilleur candidat. nous nous référons à brendan fraser pour son rôle dans La baleine, puisqu’il n’est pas seulement acclamé par la critique, il a également triomphé aux Satellite Awards, aux Critics’ Choice Awards et aux SAG Awards. S’il remportait l’Oscar du meilleur acteur, ce ne serait pas une rareté pour le reste de l’industrie.

dans le film La baleine Il incarne Charlie, un homme d’âge moyen en surpoids (272 kg) qui cherche à retrouver sa fille de 17 ans. Les deux se sont séparés après avoir quitté sa famille pour son amant gay, décédé quelque temps plus tard. En raison de la douleur et de la culpabilité d’être loin d’Ellie, il s’est réfugié dans la nourriture.

Dans l’aperçu du Oscars 2023on parle de Fraser et Butler comme les meilleurs prétendants au meilleur acteur, mais l’acteur de La baleine vous pourriez avoir votre nuit de rêve. En plus d’être une récompense pour son travail, ce serait pour Brendan le grand retour à Hollywood après des années d’absence en raison d’une agression sexuelle subie par Philip Berk, qui était président de la Hollywood Foreign Press Association.

