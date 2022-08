Ajout d’une personnalité unique et d’un nouveau gameplay solo à Red Dead Redemption 2

Rédemption de Red Dead Le dernier mod de 2 introduit une nouvelle expérience particulière avec de toutes nouvelles quêtes, des vols et votre avatar personnalisé.

En créant un nouvel avatar unique qui émule Arthur Morgan, le mod Life of Crime vous permet de commencer un tout nouveau voyage à la frontière sauvage.

Selon CruelMasterMC, le concepteur du mod, « l’objectif est de jouer en tant que nouvel avatar flambant neuf avec toutes vos armes et tous vos fonds supprimés ». « NE PAS faire semblant d’être John ou Arthur. C’est tout le but du mod.

Après l’installation, vous commencez la vie du crime en parlant à un PNJ portant un chapeau blanc à Copperhead Landing. Ce qui suit est une évasion de prison spectaculaire de Siska.

Au fur et à mesure que votre protagoniste participe au jailbreak, cette vidéo de début sur mesure vous donne des informations de fond. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous visitez une connexion pour commencer une existence criminelle.

Ils ont dit: «Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous pouvez acquérir toutes les armes en les achetant à un armurier ou en les découvrant ailleurs dans le paysage.

« Gagnez de l’argent supplémentaire en participant à des missions et à d’autres activités pour payer ces dépenses et bien d’autres que j’ai l’intention d’ajouter. »

D’autres vols et chasses aux primes ne sont que deux des nombreuses améliorations prévues auxquelles le développeur du mod a fait allusion. Cependant, le mod est déjà assez complet, avec deux nouvelles missions – un braquage de train et un braquage de manoir – et un nouvel arbre de capacités.

Bien que le mod existe depuis un certain temps, il n’y avait que le braquage du manoir, pour lequel Arthur Morgan était votre guide. Mais ces derniers temps, il semble que Life of Crime veuille réinventer complètement l’expérience solo.

Rockstar a récemment révélé qu’il se concentrera sur GTA 6 et n’ajoutera aucune autre mise à niveau thématique à Red Dead Online. Par conséquent, la sortie de ce nouveau mod solo n’aurait pas pu être plus appropriée.