Au début du 19e siècle, l’astronome autrichien Joseph Johann Von Littrow a vivement proposé que les humains creusent des tranchées configurées en vastes motifs géométriques dans le Désert du Sahara , remplissez-les de kérosène et allumez-les. L’idée était d’envoyer un message clair aux civilisations extraterrestres vivant ailleurs dans le système solaire: nous sommes ici.

Von Littrow n’a jamais vu son idée se concrétiser. Pourtant, longtemps après avoir proposé son plan ambitieux, nous n’avons pas arrêté nos tentatives pour contacter la vie extraterrestre.

Alors, quels messages avons-nous envoyés aux extraterrestres?

La radio a actualisé la quête pour déclarer l’existence de la Terre. En 1962, des scientifiques soviétiques ont pointé un émetteur radio sur Vénus et ont salué la planète en code Morse. Cette introduction, la première du genre, comprenait trois mots: Mir (en russe pour «paix» ou «monde»), Lénine et SSSR (acronyme de l’alphabet latin pour le nom cyrillique de l’Union soviétique). Le message était considéré comme largement symbolique, selon un article de 2018 publié dans le Journal international d’astrobiologie . Plus que tout, il s’agissait d’un essai pour un tout nouveau radar planétaire, une technologie qui envoie des ondes radio dans l’espace, dans le but principal d’observer et de cartographier les objets du système solaire.

En termes de distance, la prochaine tentative pour atteindre ET était beaucoup plus ambitieuse. En 1974, une équipe de scientifiques, dont les astronomes Frank Drake et Carl Sagan, a transmis un message radio de l’Observatoire Arecibo à Porto Rico vers Messier 13, un amas d’étoiles d’environ 25000 Années lumière une façon. L’image, envoyée en code binaire, représentait un bâton humain, une double hélice ADN structure, un modèle d’un carbone atome et un diagramme d’un télescope.

Frank Drake, le fondateur de SETI, est assis à côté d’un vitrail du message Arecibo chez lui à Aptos, en Californie, en 2015. (Crédit d’image: The Washington Post / Contributeur via Getty Images)

« Le message d’Arecibo a tenté de donner un aperçu de qui nous sommes en tant qu’êtres humains dans le langage des mathématiques et des sciences », a déclaré Douglas Vakoch, psychologue et président de Messaging Extraterrestrial Intelligence (METI) International à 45Secondes.fr.

Le message d’Arecibo était, littéralement, un tir dans le noir. Il faudra environ 25000 années-lumière pour atteindre Messier 13 – à quel point, l’amas d’étoiles se sera déplacé, selon le Département d’astronomie de l’Université Cornell . Des extraterrestres hypothétiques pourraient encore être capables de détecter le signal au fur et à mesure qu’il passe – il a 10 millions de fois l’intensité des signaux radio de notre soleil. (Le soleil émet un large spectre de un rayonnement électromagnétique – de l’ultraviolet à la radio.) Mais c’est peu probable, a déclaré Seth Shostak, astronome à l’Institut de recherche de l’intelligence extraterrestre (SETI).

«C’était, dans un certain sens, le message le plus puissant», a déclaré Shostak à 45Secondes.fr. « C’est comme un panneau d’affichage géant sur [U.S. interstate] I-5, mais c’est parti dans un champ quelque part. «

Plus récemment, la radio a été utilisée pour tout transmettre, de l’art aux publicités. En 2008, Doritos a diffusé sa propre publicité sur un système solaire de la constellation Ursa Majoris, à environ 42 années-lumière, selon l’article du International Journal of Astrobiology.. En 2010, un message rédigé en klingon, une langue utilisée par les extraterrestres fictifs dans l’univers « Star Trek », invitait de vrais extraterrestres à assister à un Opéra klingon en Hollande.

Nous n’avons pas compté uniquement sur la radio pour communiquer; nous avons également lancé un vaisseau spatial contenant des artefacts de la terre , dans l’espoir qu’ils finiront par être évacués de l’espace interstellaire par des formes de vie intelligentes. Voyageurs 1 et 2 ont été lancés en 1977 pour explorer les confins de notre système solaire et espace interstellaire. Chacun porte un disque d’or contenant de la musique, des sons ambiants de la Terre et 116 images de notre planète et du système solaire.

Le disque d’or (à gauche) avec un schéma de ses diagrammes (à droite). (Crédit d’image: NASA / JPL)

Le vaisseau spatial Voyager continue de traverser l’espace interstellaire, attendant d’être découvert. Mais les chances que cela se produise? « Zéro », a déclaré Sheri Wells-Jensen, linguiste à la Bowling Green State University dans l’Ohio, spécialisée dans l’intelligence extraterrestre.

« C’était juste une tentative belle et poétique, charmante et courageuse qui a vraiment résumé le meilleur d’entre nous, même si c’est inutile en termes de communication », a déclaré Wells-Jensen à 45Secondes.fr.

Les experts conviennent que la probabilité que l’une de ces tentatives atteigne des civilisations extraterrestres est faible. Ce résultat dépend, bien sûr, de l’existence ou non d’une vie extraterrestre dans notre système stellaire. Mais cette vie en question devrait aussi écouter attentivement les signaux radio et comprendre suffisamment les mathématiques et la science pour interpréter nos messages. Enfin, les messages que nous avons envoyés ont tendance à supposer que ces extraterrestres ressentent l’univers de la même manière que nous: avec l’ouïe et la vision.

Mais cela ne veut pas dire que tous ces messages sont inutiles. « Nous cherchons. Pourquoi ne chercheraient-ils pas? » Wells-Jensen a déclaré à 45Secondes.fr. Et si nos messages sont inintelligibles pour ces êtres hypothétiques? C’est bon. « Je pense que la chose la plus importante que nous ayons jamais dite est simplement que nous existons », a déclaré Wells-Jensen.