La raison inspirante pour laquelle cet homme est en mission pour battre 52 records du monde en 52 semaines

David Rush est pressé d’établir plus de records du monde Guinness, le tout au nom de la promotion de l’éducation STEM auprès des étudiants.

L’homme qui détient 200 records Guinness s’est donné pour mission d’établir 52 records en 52 semaines l’année dernière, et maintenant tout ce qui reste pour une poignée d’entre eux doit être vérifié par Guinness World Records. Il a presque officiellement atteint son objectif après une belle surprise à la 3e heure d’aujourd’hui jeudi.

« Je voulais donner aux étudiants cet exemple tangible que si vous vous fixez un objectif, croyez en vous et le poursuivez avec passion, vous pouvez accomplir pratiquement n’importe quoi », a déclaré Rush. « Et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à battre des records en tant qu’exemple tangible. »

Michael Empric, arbitre du Guinness World Record, a surpris Rush dans 45secondes.fr en l’informant que deux autres de ses records avaient été reconnus, portant son total à 49 avec quatre autres records en attente de vérification.

Rush a déclaré que le plus difficile de tous était de réaliser la course à jeun de 100 mètres tout en jonglant les yeux bandés. Le plus simple était de faire éclater 10 ballons entre deux personnes en 15,25 secondes.

Le père de deux garçons de l’Idaho a transformé les records du monde Guinness en son autobiographie au cours des sept dernières années afin de promouvoir l’éducation STEM. Il est titulaire d’un diplôme en génie électrique du MIT et travaille comme chef de produit senior chez Cradlepoint, une entreprise technologique de l’Idaho.

Il se souvient avoir été rejeté d’un programme doué et talentueux en tant que jeune étudiant, mais avoir persévéré pour être accepté au MIT en poursuivant une formation STEM.

« Un étudiant aura du mal avec les maths ou échouera à un test de sciences et dira: » Je ne pourrai jamais devenir ingénieur, c’est trop difficile « », a-t-il déclaré. « Ils ont cet état d’esprit fixe. »

Bien qu’il travaille à temps plein et qu’il élève deux enfants avec sa femme Jennifer, qui est également ingénieure, il a trouvé le temps de battre un record du monde Guinness après l’autre.

« Tout dépend de ce que vous priorisez, et je m’entraîne avec les enfants », a-t-il déclaré.

Il a appris d’Empric sur AUJOURD’HUI que son record du plus grand nombre de poi tisse en une minute (83) a été vérifié par Guinness World Records ainsi que son record du plus long temps en équilibrant une tondeuse à gazon sur votre menton (30 minutes, 33 secondes).

« C’étaient deux des plus difficiles », a déclaré Rush. « La douleur dans le cou était en fait énorme (lors de la tentative de tondeuse à gazon). En faisant tourner ces poi, ils se déplacent à plus de 60 miles à l’heure, alors j’ai appris à garder mon portefeuille dans ma poche au cas où je me frapperais. »

Les records de Rush au fil des ans incluent tout, des prises de jonglage à la hache les plus consécutives à la distance la plus éloignée parcourue sur un monocycle électrique tout en jonglant avec trois objets.

Il a encore quatre autres records de l’année dernière qui sont en attente d’approbation par Guinness World Records. La plupart des ballons de plage attrapés les yeux bandés en une minute par une équipe de deux, la plupart des balles jonglées en suspension à l’envers, la plus longue durée en équilibrant une tronçonneuse sur le menton et la plus longue distance parcourue en équilibrant une tronçonneuse sur le menton (alimentée)

Il a encore quatre records de l’année dernière qui sont en attente d’être reconnus comme officiels par Guinness World Records : la plupart des ballons de plage attrapés les yeux bandés en une minute par une équipe de deux, la plupart des balles jonglées en suspension à l’envers, la plus longue durée en équilibrant une tronçonneuse sur le menton, et la plus grande distance parcourue en équilibrant une tronçonneuse sur le menton.

« Vous pouvez développer n’importe quelle compétence, talent ou capacité », a-t-il déclaré. « Vous pouvez devenir meilleur en maths, vous pouvez devenir meilleur en sciences, vous pouvez devenir un meilleur ami, un meilleur causeur ou mieux battre les records du monde Guinness, ce qui n’est que l’exemple que j’utilise pour le rendre réel pour les étudiants. ”