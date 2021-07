Et si… de Marvel ? La série animée obtient une date de lancement et une nouvelle bande-annonce

Marvel a révélé une nouvelle bande-annonce et une date de sortie pour sa prochaine série animée qui explore une version alternative des personnages que nous connaissons et aimons.

Alors même que nous nous préparons pour la finale de Loki (et la sortie de Veuve noire demain), Marvel nous donne un nouveau regard sur ce qui s’en vient pour les fans le mois prochain. Nous avons une nouvelle affiche et une bande-annonce pour le prochain Et qu’est-ce qui se passerait si…? séries, mais plus important encore, nous savons quand nous allons les regarder.

La série débutera le 11 août, avec de nouveaux épisodes le mercredi (il semble donc qu’une sortie hebdomadaire se produise, mais j’essaie de clarifier):

Créer un multivers de possibilités infinies, « Et si… ? » présente des personnages préférés des fans, dont Peggy Carter, T’Challa, Doctor Strange, Killmonger, Thor et plus encore. La nouvelle série, réalisée par Bryan Andrews avec AC Bradley comme scénariste en chef, présente une action MCU caractéristique avec une curieuse tournure.

Regarderas-tu Et qu’est-ce qui se passerait si…? sur Disney Plus le mois prochain ?